Забарний вийшов на поле у фіналі Ліги чемпіонів

Забарний вийшов на поле у фіналі Ліги чемпіонів

Дата публікації: 30 травня 2026 21:37
Забарний дебютував у фіналі Ліги чемпіонів за ПСЖ
Ілля Забарний. Фото: Reuters

У Будапешті на "Пушкаш Арена" йде фіналі Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Арсеналом". На лавці запасних перед грою залишився український центральний захисник паризького клубу Ілля Забарний.

Однак, Луїс Енріке все ж випустив на поле Забарного, повідомив портал Новини.LIVE.

Забарний зіграв у фіналі ЛЧ

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке робив мало замін в матчіі за 90 хв зробив їх всього дві.

Забарний вийшов на поле на початку другого додаткового тайму за рахунку 1:1. Ілля замінив капітана команди Маркіньоса.

Зазначимо, що для Забарного це перший фінал Ліги чемпіонів у його кар'єрі.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
