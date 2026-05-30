Забарный дебютировал в финале Лиги чемпионов за ПСЖ

Илья Забарный. Фото: Reuters

В Будапеште на "Пушкаш Арена" идет финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом". На скамейке запасных перед игрой остался украинский центральный защитник парижского клуба Илья Забарный.

Однако, Луис Энрике все же выпустил на поле Забарного, сообщил портал Новини.LIVE.

Забарный сыграл в финале ЛЧ

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике делал мало замен в матче и за 90 мин сделал их всего две.

Забарный вышел на поле в начале второго дополнительного тайма при счете 1:1. Илья заменил капитана команды Маркиньоса.

Отметим, что для Забарного это первый финал Лиги чемпионов в его карьере.

Читайте также:

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Максим Кличко завершил сезон во Франции с индивидуальным признанием и попал в число самых перспективных молодых баскетболистов турнира.

Также Новини.LIVE писал, что на Александра Усика вышел очередной претендент, который рассчитывает получить шанс побороться за титулы украинца.