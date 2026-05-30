Забарный вышел на поле в финале Лиги чемпионов

Забарный вышел на поле в финале Лиги чемпионов

Дата публикации 30 мая 2026 21:37
Забарный дебютировал в финале Лиги чемпионов за ПСЖ
Илья Забарный. Фото: Reuters

В Будапеште на "Пушкаш Арена" идет финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом". На скамейке запасных перед игрой остался украинский центральный защитник парижского клуба Илья Забарный.

Однако, Луис Энрике все же выпустил на поле Забарного, сообщил портал Новини.LIVE.

Забарный сыграл в финале ЛЧ

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике делал мало замен в матче и за 90 мин сделал их всего две.

Забарный вышел на поле в начале второго дополнительного тайма при счете 1:1. Илья заменил капитана команды Маркиньоса.

Отметим, что для Забарного это первый финал Лиги чемпионов в его карьере.

Максим Кличко завершил сезон во Франции с индивидуальным признанием и попал в число самых перспективных молодых баскетболистов турнира.

На Александра Усика вышел очередной претендент, который рассчитывает получить шанс побороться за титулы украинца.

Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Илья Забарный
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
