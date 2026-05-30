ПСЖ і Арсенал оголосили склади на фінал Ліги чемпіонів

Ілля Забарний. Фото: Reuters

"ПСЖ" та "Арсенал" оголосили стартові склади на фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Український захисник Ілля Забарний розпочне вирішальний поєдинок на лаві запасних французького клубу.

Кубок переможця Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

З якими складами вийдуть команди

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке довірив місце у воротах росіянину Матвію Сафонову. Лінію оборони сформують Ашраф Хакімі, Маркіньйос, Вільян Пачо та Нуну Мендеш, а в атаці зіграють Дезіре Дуе, Усман Дембеле і Хвіча Кварацхелія.

Забарний потрапив до заявки на матч, проте залишився серед запасних разом із Лукасом Ернандесом, Гонсалу Рамушем, Лі Кан Іном та Ворреном Заїром-Емері.

У складі "Арсенала" з перших хвилин вийдуть Давід Рая, Крістіан Москера, Вільям Саліба, Габріел Магальяйнс, П'єро Інкап'є, Деклан Райс, Майлз Льюїс-Скеллі, Мартін Едегор, Букайо Сака, Леандро Троссард та Кай Гаверц. Наставник лондонців Мікель Артета залишив на лаві запасних Юррієна Тімбера, Віктора Дьокереша та Габріела Жезуса.

Матч відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Для "ПСЖ" це шанс захистити титул переможця турніру, тоді як "Арсенал" спробує вперше в історії виграти Лігу чемпіонів.

