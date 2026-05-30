Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Чи зіграє Забарний у фіналі ЛЧ: ПСЖ та Арсенал назвали стартові склади

Чи зіграє Забарний у фіналі ЛЧ: ПСЖ та Арсенал назвали стартові склади

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 18:51
ПСЖ і Арсенал оголосили склади на фінал Ліги чемпіонів
Ілля Забарний. Фото: Reuters

"ПСЖ" та "Арсенал" оголосили стартові склади на фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Український захисник Ілля Забарний розпочне вирішальний поєдинок на лаві запасних французького клубу.

Про стартові склади команд повідомив портал Новини.LIVE.

Кубок победителя Лиги чемпионов
Кубок переможця Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

З якими складами вийдуть команди

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке довірив місце у воротах росіянину Матвію Сафонову. Лінію оборони сформують Ашраф Хакімі, Маркіньйос, Вільян Пачо та Нуну Мендеш, а в атаці зіграють Дезіре Дуе, Усман Дембеле і Хвіча Кварацхелія.

Забарний потрапив до заявки на матч, проте залишився серед запасних разом із Лукасом Ернандесом, Гонсалу Рамушем, Лі Кан Іном та Ворреном Заїром-Емері.

У складі "Арсенала" з перших хвилин вийдуть Давід Рая, Крістіан Москера, Вільям Саліба, Габріел Магальяйнс, П'єро Інкап'є, Деклан Райс, Майлз Льюїс-Скеллі, Мартін Едегор, Букайо Сака, Леандро Троссард та Кай Гаверц. Наставник лондонців Мікель Артета залишив на лаві запасних Юррієна Тімбера, Віктора Дьокереша та Габріела Жезуса.

Читайте також:

Матч відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Для "ПСЖ" це шанс захистити титул переможця турніру, тоді як "Арсенал" спробує вперше в історії виграти Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що син Віталія Кличка яскраво проявив себе в молодіжній першості Франції та опинився серед найкращих баскетболістів турніру.

Також Новини.LIVE писав, що після чергового успіху на рингу Олександр Усик отримав пропозицію провести бій від одного з претендентів на титул.

Ліга чемпіонів ПСЖ Арсенал
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації