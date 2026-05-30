Головна Спорт У Франції висловилися про стосунки Забарного та Сафонова в ПСЖ

У Франції висловилися про стосунки Забарного та Сафонова в ПСЖ

Дата публікації: 30 травня 2026 14:59
Забарний та Сафонов не спілукуються один з одним на камеру: відомі деталі
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний та російський воротар Матвій Сафонов не мають проблем із взаємодією на полі під час матчів. Однак на камеру вони не спілкуються.

Про це в коментарі російським ЗМІ розповів журналіст французького видання L'Équipe Лоїк Танзі, повідомив портал Новини.LIVE.

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов. Фото: Reuters

У Франції оцінили взаємини Забарного та Сафонова

За словами Танзі, на публіці футболісти намагаються уникати публічної демонстрації дружніх стосунків, зокрема рукостискань чи спілкування перед камерами.

Водночас журналіст вважає, що поза увагою телекамер гравці можуть підтримувати робочі стосунки, необхідні для гри та результатів команди.

"Я думаю, коли камера вимикається, вони можуть спілкуватися. Зрозуміло, що вони не друзі, але привітатися і трохи поговорити — цілком", — сказав Танзі.

Також Танзі зазначив, що не бачить жодних проблем у взаємодії футболістів на полі. Забарний та Сафонов уже грали разом у важливих матчах чемпіонату Франції, і жодних труднощів у комунікації між ними не виникало.

Сафонов перейшов до "ПСЖ" із "Краснодара" влітку 2024 року. Забарний став гравцем "ПСЖ" перед стартом сезону-2025/26 після переходу з англійського "Борнмута".

Раніше увагу вболівальників привернула ситуація під час одного з контрольних матчів "ПСЖ", коли Забарний та Сафонов пройшли повз один одного без рукостискання.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
