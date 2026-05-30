Забарный и Сафонов не соединяются друг с другом на камеру: известны детали

Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный и российский вратарь Матвей Сафонов не имеют проблем с взаимодействием на поле во время матчей. Однако на камеру они не общаются.

Об этом в комментарии российским СМИ рассказал журналист французского издания L'Équipe Лоик Танзи, сообщил портал Новини.LIVE.

Матвей Сафонов. Фото: Reuters

Во Франции оценили взаимоотношения Забарного и Сафонова

По словам Танзи, на публике футболисты стараются избегать публичной демонстрации дружеских отношений, в частности рукопожатий или общения перед камерами.

В то же время журналист считает, что вне поля зрения телекамер игроки могут поддерживать рабочие отношения, необходимые для игры и результатов команды.

"Я думаю, когда камера выключается, они могут общаться. Понятно, что они не друзья, но поздороваться и немного поговорить — вполне", — сказал Танзи.

Также Танзи отметил, что не видит никаких проблем во взаимодействии футболистов на поле. Забарный и Сафонов уже играли вместе в важных матчах чемпионата Франции, и никаких трудностей в коммуникации между ними не возникало.

Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Забарный стал игроком "ПСЖ" перед стартом сезона-2025/26 после перехода из английского "Борнмута".

Ранее внимание болельщиков привлекла ситуация во время одного из контрольных матчей "ПСЖ", когда Забарный и Сафонов прошли мимо друг друга без рукопожатия.

