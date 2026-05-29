ПСЖ — Арсенал: Забарний може увійти в історію Ліги чемпіонів

Де і коли дивитися фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал
Лондонський "Арсенал" та французький "ПСЖ" визначать переможця Ліги чемпіонів сезону-2025/2026. Для українських уболівальників матч матиме особливе значення через можливу участь захисника збірної України Іллі Забарного.
В Україні буде доступна пряма трансляція матчу, повідомив портал Новини.LIVE.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 30 травня, на "Пушкаш Арені" в Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Де покажуть фінал Ліги чемпіонів
В Україні фінал покаже платформа MEGOGO. Матч буде доступний за підпискою "Спорт", у пакетах "MEGOPACK", а також на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший".
Коментуватимуть поєдинок Олександр Новак та Вадим Скічко. Також глядачі зможуть обрати альтернативну аудіодоріжку за участю Сергія Стерненка та Романа Бебеха.
Майбутня зустріч стане восьмим очним протистоянням між командами. Наразі статистика протистояння є рівною — по дві перемоги кожної зі сторін та три нічиї.
Минулого сезону клуби зустрічалися у півфіналі Ліги чемпіонів. Тоді "ПСЖ" двічі обіграв "Арсенал" — 1:0 у Лондоні та 2:1 у Парижі. Після цього французький клуб дістався фіналу, де розгромив "Інтер" з рахунком 5:0 та вперше виграв Лігу чемпіонів.
Забарний може вперше у кар'єрі виграти Лігу чемпіонів.
