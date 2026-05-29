Де і коли дивитися фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал

Де і коли дивитися фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал

Дата публікації: 29 травня 2026 21:23
ПСЖ — Арсенал: Забарний може увійти в історію Ліги чемпіонів
Матч "ПСЖ" — "Арсенал". Фото: Reuters

Лондонський "Арсенал" та французький "ПСЖ" визначать переможця Ліги чемпіонів сезону-2025/2026. Для українських уболівальників матч матиме особливе значення через можливу участь захисника збірної України Іллі Забарного.

В Україні буде доступна пряма трансляція матчу, повідомив портал Новини.LIVE.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 30 травня, на "Пушкаш Арені" в Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Матч ПСЖ — Арсенал
Ілля Забарний з партнерами по команді. Фото: Reuters

Де покажуть фінал Ліги чемпіонів

В Україні фінал покаже платформа MEGOGO. Матч буде доступний за підпискою "Спорт", у пакетах "MEGOPACK", а також на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший".

Коментуватимуть поєдинок Олександр Новак та Вадим Скічко. Також глядачі зможуть обрати альтернативну аудіодоріжку за участю Сергія Стерненка та Романа Бебеха.

Майбутня зустріч стане восьмим очним протистоянням між командами. Наразі статистика протистояння є рівною — по дві перемоги кожної зі сторін та три нічиї.

Минулого сезону клуби зустрічалися у півфіналі Ліги чемпіонів. Тоді "ПСЖ" двічі обіграв "Арсенал" — 1:0 у Лондоні та 2:1 у Парижі. Після цього французький клуб дістався фіналу, де розгромив "Інтер" з рахунком 5:0 та вперше виграв Лігу чемпіонів.

Забарний може вперше у кар'єрі виграти Лігу чемпіонів.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
