ПСЖ — Арсенал: Забарный может войти в историю Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" и французский "ПСЖ" определят победителя Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Для украинских болельщиков матч будет иметь особое значение из-за возможного участия защитника сборной Украины Ильи Забарного.

В Украине будет доступна прямая трансляция матча, сообщил портал Новини.LIVE.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Где покажут финал Лиги чемпионов

В Украине финал покажет платформа MEGOGO. Матч будет доступен по подписке "Спорт", в пакетах "MEGOPACK", а также на телеканале "MEGOGO Футбол Первый".

Комментировать поединок будут Александр Новак и Вадим Скичко. Также зрители смогут выбрать альтернативную аудиодорожку с участием Сергея Стерненко и Романа Бебеха.

Предстоящая встреча станет восьмым очным противостоянием между командами. Сейчас статистика противостояния является равной — по две победы каждой из сторон и три ничьи.

В прошлом сезоне клубы встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда "ПСЖ" дважды обыграл "Арсенал" — 1:0 в Лондоне и 2:1 в Париже. После этого французский клуб добрался до финала, где разгромил "Интер" со счетом 5:0 и впервые выиграл Лигу чемпионов.

Забарный может впервые в карьере выиграть Лигу чемпионов.

