Забарний та Сафонов демонстративно не потисли руки один одному

Забарний та Сафонов демонстративно не потисли руки один одному

Дата публікації: 23 травня 2026 19:40
Забарний демонстративно проігнорував рукостискання з росіянином в ПСЖ
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український захисник "ПСЖ" Ілля Забарний не потиснув руку російському воротарю Матвію Сафонову перед двостороннім матчем французького клубу. Епізод стався під час підготовки команди до фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на відео, яке з’явилося в мережі.

Забарний не потиснув руку Сафонову

"ПСЖ" провів двосторонню гру між футболістами основного складу. Перед стартом матчу футболісти традиційно віталися один з одним, однак Забарний та Сафонов пройшли повз без рукостискання.

Епізод швидко поширився у соцмережах та викликав активне обговорення серед уболівальників.

Після початку повномасштабної війни українські спортсмени неодноразово уникали контактів із представниками Росії на міжнародних турнірах та спортивних заходах.

Забарний перейшов до "ПСЖ" у 2025 році та швидко став одним із ключових захисників команди в Лізі 1, однак не грав у плейоф Ліги чемпіонів. Загалом українець провів неоднозначний сезон у складі французького гранда, але в останніх матчах почав демонструвати стабільнішу гру.

Паризька команда вийшла до фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з лондонським "Арсеналом".

Вирішальний матч турніру відбудеться 30 травня у Будапешті. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

ПСЖ Ілля Забарний Матвій Сафонов
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
