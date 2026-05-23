Забарный демонстративно проигнорировал рукопожатие с россиянином в ПСЖ

Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный не пожал руку российскому вратарю Матвею Сафонову перед двусторонним матчем французского клуба. Эпизод произошел во время подготовки команды к финалу Лиги чемпионов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на видео, которое появилось в сети.

Илья Забарный (украинец 🇺🇦) и Матвей Сафонов (россиянин 🇷🇺), оба играют за PSG, избежали рукопожатия перед сегодняшним внутрикомандным товарищеским матчем. pic.twitter.com/ZkamLsvNX8 - The Sports Pulse (@Tsportspulse) 23 мая 2026 г.

Забарный не пожал руку Сафонову

"ПСЖ" провел двустороннюю игру между футболистами основного состава. Перед стартом матча футболисты традиционно здоровались друг с другом, однако Забарный и Сафонов прошли мимо без рукопожатия.

Эпизод быстро распространился в соцсетях и вызвал активное обсуждение среди болельщиков.

После начала полномасштабной войны украинские спортсмены неоднократно избегали контактов с представителями России на международных турнирах и спортивных мероприятиях.

Забарный перешел в "ПСЖ" в 2025 году и быстро стал одним из ключевых защитников команды в Лиге 1, однако не играл в плейоф Лиги чемпионов. В целом украинец провел неоднозначный сезон в составе французского гранда, но в последних матчах начал демонстрировать более стабильную игру.

Парижская команда вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским "Арсеналом".

Решающий матч турнира состоится 30 мая в Будапеште. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

