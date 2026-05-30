ПСЖ и Арсенал объявили составы на финал Лиги чемпионов

Илья Забарный. Фото: Reuters

"ПСЖ" и "Арсенал" объявили стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/26. Украинский защитник Илья Забарный начнет решающий поединок на скамейке запасных французского клуба.

О стартовых составах команд сообщил портал Новини.LIVE.

Кубок победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters

С какими составами выйдут команды

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике доверил место в воротах россиянину Матвею Сафонову. Линию обороны сформируют Ашраф Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо и Нуну Мендеш, а в атаке сыграют Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.

Забарный попал в заявку на матч, однако остался среди запасных вместе с Лукасом Эрнандесом, Гонсалу Рамушем, Ли Кан Ином и Уорреном Заиром-Эмери.

В составе "Арсенала" с первых минут выйдут Давид Рая, Кристиан Москера, Уильям Салиба, Габриэл Магальяес, Пьеро Инкапье, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Леандро Троссард и Кай Гаверц. Наставник лондонцев Микель Артета оставил на скамейке запасных Юрриена Тимбера, Виктора Дёкереша и Габриэла Жезуса.

Матч состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Для "ПСЖ" это шанс защитить титул победителя турнира, тогда как "Арсенал" будет пытаться впервые в истории выиграть Лигу чемпионов.

