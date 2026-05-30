Забарный получит миллион за победу в Лиге чемпионов

Илья Забарный с кубком победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Украинский защитник Илья Забарный получит солидное вознаграждение после победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов сезона-2025/26. Катарские владельцы французского клуба подготовили крупные премиальные для футболистов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

В финале Лиги чемпионов "ПСЖ" победил "Арсенал" в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где парижане победили со счетом 4:3.

Какую премию получит Забарный

По данным французских источников, руководство клуба решило вознаградить игроков за исторический успех. Каждый игрок основной команды получит премию в размере одного миллиона евро.

Среди футболистов, которые получат бонус, есть и Забарный. Украинец начал финал на скамейке запасных, но вышел на поле в дополнительное время, заменив капитана команды Маркиньоса.

Для украинца это был первый сезон в составе "ПСЖ" после перехода из английского "Борнмута". Сразу же он помог команде вдвойне подряд выиграть главный клубный турнир Европы и чемпионат Франции.

Для Забарного этот будет самая большая премия в его карьере.

