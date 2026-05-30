Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Забарный получит невероятно огромный бонус от ПСЖ за победу в ЛЧ

Забарный получит невероятно огромный бонус от ПСЖ за победу в ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 23:59
Забарный получит миллион за победу в Лиге чемпионов
Илья Забарный с кубком победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Украинский защитник Илья Забарный получит солидное вознаграждение после победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов сезона-2025/26. Катарские владельцы французского клуба подготовили крупные премиальные для футболистов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

В финале Лиги чемпионов "ПСЖ" победил "Арсенал" в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где парижане победили со счетом 4:3.

Илья Забарный
Илья Забарный с кубком победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Какую премию получит Забарный

По данным французских источников, руководство клуба решило вознаградить игроков за исторический успех. Каждый игрок основной команды получит премию в размере одного миллиона евро.

Читайте также:

Среди футболистов, которые получат бонус, есть и Забарный. Украинец начал финал на скамейке запасных, но вышел на поле в дополнительное время, заменив капитана команды Маркиньоса.

Для украинца это был первый сезон в составе "ПСЖ" после перехода из английского "Борнмута". Сразу же он помог команде вдвойне подряд выиграть главный клубный турнир Европы и чемпионат Франции.

Для Забарного этот будет самая большая премия в его карьере.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее сообщал о триумфе "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов, где парижский клуб оказался сильнее "Арсенала" после серии пенальти.

Также Новини.LIVE сообщал о новом сопернике, который заявил о желании встретиться в ринге с Александром Усиком и побороться за его титулы.

Лига чемпионов ПСЖ Илья Забарный
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации