Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мальдера назвав капітана збірної України в матчі проти Польщі

Мальдера назвав капітана збірної України в матчі проти Польщі

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 23:09
Ярмоленко виведе збірну України на матч із Польщею
Андреа Мальдера. Фото: кадр із відео

Другий бомбардир в історії збірної України Андрій Ярмоленко виведе національну команду на контрольний матч проти Польщі з капітанською пов'язкою. Поєдинок відбудеться 31 травня у польському Вроцлаві.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію головного тренера Андреа Мальдери.

Ярмоленко буде капітаном України в матчі з Польщею

Мальдера підтвердив, що саме Ярмоленко виведе команду на поле з капітанською пов'язкою.

"Завтра капітаном буде Ярмоленко. Найважливіше — щоб команда була єдиною, незалежно від того, хто є капітаном", — заявив Мальдера.

За словами наставника, тренерський штаб розглядає кожен матч окремо, тому рішення щодо капітанської пов'язки на наступні поєдинки ухвалюватимуть пізніше.

Читайте також:

Для Ярмоленка це повернення до збірної після тривалої перерви. Востаннє він грав за команду 23 березня 2025 року в матчі проти Бельгії. Тоді півзахисник провів лише одну хвилину в поєдинку, який завершився поразкою українців із рахунком 0:3.

Матч Польща — Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом. Для збірної України цей поєдинок є частиною підготовки до майбутніх офіційних матчів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що "ПСЖ" з Іллею Забарним у складі здобув перемогу над "Арсеналом" у серії пенальті та вдруге в історії виграв Лігу чемпіонів.

Також Новини.LIVE писав, що після чергового успішного бою Олександр Усик отримав виклик від претендента, який розраховує провести поєдинок з українським чемпіоном.

Збірна України з футболу Андрій Ярмоленко Андреа Малдера
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації