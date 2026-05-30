Ярмоленко виведе збірну України на матч із Польщею

Другий бомбардир в історії збірної України Андрій Ярмоленко виведе національну команду на контрольний матч проти Польщі з капітанською пов'язкою. Поєдинок відбудеться 31 травня у польському Вроцлаві.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію головного тренера Андреа Мальдери.

Мальдера підтвердив, що саме Ярмоленко виведе команду на поле з капітанською пов'язкою.

"Завтра капітаном буде Ярмоленко. Найважливіше — щоб команда була єдиною, незалежно від того, хто є капітаном", — заявив Мальдера.

За словами наставника, тренерський штаб розглядає кожен матч окремо, тому рішення щодо капітанської пов'язки на наступні поєдинки ухвалюватимуть пізніше.

Для Ярмоленка це повернення до збірної після тривалої перерви. Востаннє він грав за команду 23 березня 2025 року в матчі проти Бельгії. Тоді півзахисник провів лише одну хвилину в поєдинку, який завершився поразкою українців із рахунком 0:3.

Матч Польща — Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом. Для збірної України цей поєдинок є частиною підготовки до майбутніх офіційних матчів.