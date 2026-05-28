Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мальдера назвав причину повернення Ярмоленка до збірної України

Мальдера назвав причину повернення Ярмоленка до збірної України

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 11:23
Мальдера побажав Ярмоленку побити рекорд Шевченка у збірній
Андреа Мальдера під час роботи у Франції. Фото: instagram.com/malderaandrea/

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера відповів на запитання про повернення Андрія Ярмоленка в національну команду. Італійський фахівець готовий випустити ветерана на поле. Наставник чекає від хавбека "Динамо" нових голів за "синьо-жовтих".

Мальдера побажав Ярмоленку побити рекорд за голами за збірну України, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал ТСН.

Після відставки Сергія Реброва і призначення Андреа Мальдери в заявці збірної України відбулися зміни. Однією з них стало повернення в команду 36-річного Андрія Ярмоленка. Декілька років він не отримував виклик до табору "синьо-жовтих". Існує теорія, що таким чином гравцеві не давали поборотися за встановлення історичного досягнення.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Мальдера сказав про Ярмоленка

До рекорду Андрія Шевченка ветерану "Динамо" залишилося забити лише 2 голи. Тренер збірної України чудово розуміє, що досвідчений півзахисник уже не той, ким був 5 років тому. Але Андреа Мальдера розраховує на досвід і футбольний інтелект Андрія Ярмоленка. Тренер заявив, що ці якості залишаються навіть тоді, коли гравець втрачає швидкість або фізичну витривалість.

"Я розмовляв із Ярмоленком і відчув, що він дуже мотивований. Подивився йому в очі і зрозумів, що він дасть максимум, свій максимум. Якщо мені доведеться його замінити, я зроблю це без проблем. А якщо він почне матч у стартовому складі, то, значить, він на це буде заслуговувати. У майбутніх матчах я хочу його подивитися в справі, сформувати актуальну оцінку", — пояснив Мальдера.

Читайте також:

Збірна України проведе 2 товариські матчі до старту Кубка Світу. Уже 31 травня національна команда зіграє з Польщею, а 7 червня протистоятиме Данії.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що думає Людмила Лузан про повернення росіян і білорусів у міжнародні турніри.

Також Новини.LIVE повідомляли про бажання Ріко Верхувена завершити кар'єру в кікбоксингу і зосередитися на боксі

Збірна України з футболу Андрій Ярмоленко Андреа Малдера
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації