Мальдера побажав Ярмоленку побити рекорд Шевченка у збірній

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера відповів на запитання про повернення Андрія Ярмоленка в національну команду. Італійський фахівець готовий випустити ветерана на поле. Наставник чекає від хавбека "Динамо" нових голів за "синьо-жовтих".

Після відставки Сергія Реброва і призначення Андреа Мальдери в заявці збірної України відбулися зміни. Однією з них стало повернення в команду 36-річного Андрія Ярмоленка. Декілька років він не отримував виклик до табору "синьо-жовтих". Існує теорія, що таким чином гравцеві не давали поборотися за встановлення історичного досягнення.

Що Мальдера сказав про Ярмоленка

До рекорду Андрія Шевченка ветерану "Динамо" залишилося забити лише 2 голи. Тренер збірної України чудово розуміє, що досвідчений півзахисник уже не той, ким був 5 років тому. Але Андреа Мальдера розраховує на досвід і футбольний інтелект Андрія Ярмоленка. Тренер заявив, що ці якості залишаються навіть тоді, коли гравець втрачає швидкість або фізичну витривалість.

"Я розмовляв із Ярмоленком і відчув, що він дуже мотивований. Подивився йому в очі і зрозумів, що він дасть максимум, свій максимум. Якщо мені доведеться його замінити, я зроблю це без проблем. А якщо він почне матч у стартовому складі, то, значить, він на це буде заслуговувати. У майбутніх матчах я хочу його подивитися в справі, сформувати актуальну оцінку", — пояснив Мальдера.

Збірна України проведе 2 товариські матчі до старту Кубка Світу. Уже 31 травня національна команда зіграє з Польщею, а 7 червня протистоятиме Данії.

