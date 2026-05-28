Головна Спорт Лузан про російський обстріл: здавалося шахед летів прямо в нас

Лузан про російський обстріл: здавалося шахед летів прямо в нас

Дата публікації: 28 травня 2026 09:49
Лузан пояснила, як обстріли впливають на українських спортсменів
Українська чемпіонка Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Учасниця двох Олімпіад Людмила Лузан поділилася емоціями від чемпіонського бою Олександра Усика. Також спортсменка розповіла про розвиток власного бренду. Вона не обійшла стороною і більш серйозні питання.

Лузан розповіла, чому не можна повертати росіян і білорусів у професійний спорт, у коментарі головній редакторці порталу Новини.LIVE Олені Халік.

Як і багато українців, Людмила Лузан дивилася бій Олександра Усика з Ріко Верхувеном у Єгипті. Вона зазначила, що для чемпіона це був складний поєдинок, а перемогти йому допоміг характер. Призерка двох Олімпіад зазначила, що для співвітчизників перемоги Усика є дуже важливими, бо вони об'єднують і покращують моральний стан.

Також Людмила Лузан підтвердила, що займається розвитком власного бренду. Вона тільки на початку цього шляху, і часом 29-річній спортсменці бракує сил після насичених тренуваннями і виступами днів, проте Людмила вже знає, чого хоче досягти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обстріли та допуск росіян

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 24 травня чемпіонка була в столиці на олімпійській базі в Конча-Заспі. Людмила Лузан зізналася, що обстріл налякав, і в одному з моментів здавалося, що безпілотник летить просто в неї.

Людмила Лузан
Людмила Лузан під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Буквально наступного дня російських і білоруських спортсменів офіційно допустили на змагання з художньої гімнастики з можливістю використовувати національні прапори. Людмила Лузан вважає це серйозною помилкою.

"Складно описати, що при цьому відчувають українські спортсмени. Відбуваються жахливі речі, це справжнє зло, йде війна і гинуть люди. Але світ досі не розуміє, що таке Росія. Намагаються зробити вигляд, що у всіх спортсменів рівні умови, але це не так", — заявила Лузан.

Олімпійська спортсменка 2026 року завоювала 3 золоті медалі Кубка Світу. В Угорщині вона перемогла в каное-двійка 500 м разом з Анастасією Рибачок, а також у каное-одиночка 200 м. Після цього Людмила Лузан у Німеччині святкувала успіх у каное-одиночці на 200 м. Крім цього, на її рахунку в цьому сезоні вже є світовий рекорд на дистанції 200 метрів у каное-одиночці — 43,23 секунди.

Людмила Лузан Веслувальний спорт веслування на каное та байдарці
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
