Рибачок повернулася з декрету і з Лузан упевнено перемогла на Кубку України

Олімпійський тандем Рибачок та Лузан возз'єднався і знову перемагає
Українські веслярі на байдарках і каное відкрили новий сезон Кубком України в Умані. У змаганнях взяли участь провідні спортсмени національної збірної. Особлива увага була прикута до Анастасії Рибачок, яка повернулася після паузи в кар'єрі.
Веслувальниця пропустила частину сезону через вагітність і знову вийшла на старт, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".
Після повернення 28-річна спортсменка одразу показала стабільні результати на національному рівні. У заїздах каное-одиночок Анастасія Рибачок виборола дві бронзові медалі на дистанціях 200 і 500 метрів. Ці результати стали першими для спортсменки після повернення у спорт. Паралельно вона продовжує набирати форму та збільшувати навантаження.
Повернення дуету з Лузан і відбір на міжнародні старти
Однією з ключових подій турніру стало відновлення виступів Анастасії Рибачок у парі з Людмилою Лузан. Український дует, який раніше ставав призером Олімпійських ігор, впевнено виграв обидві дистанції. На 200 метрах перевага над суперницями становила понад дві секунди, а на 500 метрах - понад одинадцять. Ці результати підтвердили високий рівень взаємодії екіпажу.
За підсумками Кубка України Анастасія Рибачок та Людмила Лузан відібралися на етапи Кубка світу. Найближчі міжнародні старти заплановані на травень у Сегеді, потім змагання пройдуть у Бранденбурзі та Монреалі. Українська спортсменка також розглядає розвиток у каное-одиночці в рамках нового олімпійського циклу. Головною метою залишається підготовка до майбутніх великих турнірів.
Читайте Новини.LIVE!