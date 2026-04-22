Рибачок повернулася з декрету і з Лузан упевнено перемогла на Кубку України

Анастасія Рибачок (ліворуч) та Людмила Лузан з олімпійськими медалями. Фото: instagram.com/anastasiiarybachok/

Українські веслярі на байдарках і каное відкрили новий сезон Кубком України в Умані. У змаганнях взяли участь провідні спортсмени національної збірної. Особлива увага була прикута до Анастасії Рибачок, яка повернулася після паузи в кар'єрі.

Веслувальниця пропустила частину сезону через вагітність і знову вийшла на старт, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

Після повернення 28-річна спортсменка одразу показала стабільні результати на національному рівні. У заїздах каное-одиночок Анастасія Рибачок виборола дві бронзові медалі на дистанціях 200 і 500 метрів. Ці результати стали першими для спортсменки після повернення у спорт. Паралельно вона продовжує набирати форму та збільшувати навантаження.

Анастасія Рибачок зі "сріблом" Олімпіади-2024. Фото: instagram.com/anastasiiarybachok/

Повернення дуету з Лузан і відбір на міжнародні старти

Однією з ключових подій турніру стало відновлення виступів Анастасії Рибачок у парі з Людмилою Лузан. Український дует, який раніше ставав призером Олімпійських ігор, впевнено виграв обидві дистанції. На 200 метрах перевага над суперницями становила понад дві секунди, а на 500 метрах - понад одинадцять. Ці результати підтвердили високий рівень взаємодії екіпажу.

За підсумками Кубка України Анастасія Рибачок та Людмила Лузан відібралися на етапи Кубка світу. Найближчі міжнародні старти заплановані на травень у Сегеді, потім змагання пройдуть у Бранденбурзі та Монреалі. Українська спортсменка також розглядає розвиток у каное-одиночці в рамках нового олімпійського циклу. Головною метою залишається підготовка до майбутніх великих турнірів.

Читайте також:

