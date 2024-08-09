Спортсменки Лузан та Рибачок підкорили вболівальників на церемонії нагородження Олімпіади-2024

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок з медалями Олімпійських ігор. Фото: Molly Darlington

Українські спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали зірками церемонії нагородження. Власниці срібних медалей Олімпіади-2024 із задоволенням позували фотографам.

Спортсменки повторили власне досягнення, встановлене три роки тому у Токіо, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінал запливу у каное-двійці на 500 метрів. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок поступилися на дистанції лише суперницям з Китаю. Українки дійшли до фінішу другими.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок після фінішу. Фото: Reuters/Yara Nardi

Що сказали Рибачок та Лузан про свої медалі

Дівчата зізналися, що зовсім не нервували перед фінальним запливом. Незадовго до фіналу вони жартували, підбадьорювали один одного і не сумнівалися у своїх шансах опинитися на подіумі. Людмила та Анастасія заявили, що кращою мотивацією для них було розуміння того, за кого вони змагаються. Спортсменки присвятили перемогу Україні.

Під час церемонії нагородження дівчата посміхалися та вітали глядачів. Людмила Лузан розпустила волосся, в результаті до неї було прикуто увагу фотографів. Вболівальники аплодували українкам не менш сильно, ніж олімпійським чемпіонкам із Китаю.

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