Лузан та Рибачок здобули срібло на Олімпіаді-2024

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок під час запливу. Фото: Reuters/Molly Darlington

На Олімпіаді в Парижі відбувся фінал запливу у каное-двійці на 500 метрів. Українські спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок взяли участь у боротьбі за медалі.

Українські спортсменки продемонстрували чемпіонський характер, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 9 серпня, на Олімпіаді-2024 відбувся перший фінал. У запливі у каное-двійці на 500 метрів за медалі боролися Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Українські спортсменки поступилися лише суперницям з Китаю, прийшли до фінішу другим та стали срібними призерками турніру.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок принесли Україні "срібло". Фото: Reuters/Yara Nardi

Як виступили українки

У півфіналі Людмила Лузан та Анастасія Рибачок прийшли до фінішу третіми, але було помітно, що дівчата берегли сили. У вирішальному запливі вони поступилися китаянкам, але взяли гору у боротьбі із суперницями з Канади.

Результати запливу. Фото: скриншот

Лузан та Рибачок повторили досягнення Олімпіади в Токіо, у них знову "срібло". Після тих Ігор спортсменки стали чемпіонками світу у Копенгагені, а потім Анастасія пішла у декретну відпустку. Наразі українки тріумфально повернулися.

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