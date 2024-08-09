Лузан и Рыбачок завоевали серебро на Олимпиаде-2024

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок во время заплыва. Фото: Reuters/Molly Darlington

На Олимпиаде в Париже состоялся финал заплыва в каноэ-двойке на 500 метров. Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок приняли участие в борьбе за медали.

Украинские спортсменки продемонстрировали чемпионский характер, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 9 августа, на Олимпиаде-2024 прошел первый финал. В заплыве в каноэ-двойке на 500 метров за медали боролись Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок. Украинские спортсменки уступили только соперницам из Китая, пришли к финишу вторыми и стали серебряными призерами турнира.

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