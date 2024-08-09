Спортсменки Лузан и Рыбачок покорили болельщиков на церемонии награждения Олимпиады-2024

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок с медалями Олимпийских игр. Фото: Molly Darlington

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок стали звездами церемонии награждения. Обладательницы серебряных медалей Олимпиады-2024 с удовольствием позировали фотографам.

Спортсменки повторили собственное достижение, установленное три года назад в Токио, сообщает портал Новини.LIVE.

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На Олимпийских играх в Париже состоялся финал заплыва в каноэ-двойке на 500 метров. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок уступили на дистанции только соперницам из Китая. Украинки пришли к финишу вторыми.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок после финиша. Фото: Reuters/Yara Nardi

Что сказали Рыбачок и Лузан о своих медалях

Девушки признались, что совершенно не нервничали перед финальным заплывом. Незадолго до финала они шутили, подбадривали друг друга и не сомневались в своих шансах оказаться на подиуме. Людмила и Анастасия заявили, что лучшей мотивацией для них было пониманием того, ради кого они стараются. Спортсменки посвятили победу Украине.

Во время церемонии награждения девушки улыбались и приветствовали зрителей. Людмила Лузан распустила волосы, в результате к ней было приковано внимание фотографов. Болельщики аплодировали украинкам не менее сильно, чем олимпийским чемпионкам из Китая.

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