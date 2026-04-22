Главная Спорт Олимпийский тандем Рыбачок и Лузан воссоединился и снова побеждает

Олимпийский тандем Рыбачок и Лузан воссоединился и снова побеждает

Дата публикации 22 апреля 2026 10:10
Рибачок вернулась из декрета и с Лузан уверенно победила на Кубке Украины
Анастасия Рыбачок (слева) и Людмила Лузан с олимпийскими медалями. Фото: instagram.com/anastasiiarybachok/

Украинские гребцы на байдарках и каноэ открыли новый сезон Кубком Украины в Умани. В соревнованиях приняли участие ведущие спортсмены национальной сборной. Особое внимание было приковано к Анастасии Рибачок, которая вернулась после паузы в карьере.

Гребчиха пропустила часть сезона из-за беременности и вновь вышла на старт, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

После возвращения 28-летняя спортсменка сразу показала стабильные результаты на национальном уровне. В заездах каноэ-одиночек Анастасия Рыбачок завоевала две бронзовые медали на дистанциях 200 и 500 метров. Эти результаты стали первыми для спортсменки после возвращения в спорт. Параллельно она продолжает набирать форму и увеличивать нагрузки. 

Анастасия Рыбачок после возвращения с Олимпиады в Париже
Анастасия Рыбачок с "серебром" Олимпиады-2024. Фото: instagram.com/anastasiiarybachok/

Возвращение дуэта с Лузан и отбор на международные старты

Одним из ключевых событий турнира стало возобновление выступлений Анастасии Рибачок в паре с Людмилой Лузан. Украинский дуэт, ранее становившийся призером Олимпийских игр, уверенно выиграл обе дистанции. На 200 метрах преимущество над соперницами составило более двух секунд, а на 500 метрах — более одиннадцати. Эти результаты подтвердили высокий уровень взаимодействия экипажа.

По итогам Кубка Украины Анастасия Рибачок и Людмила Лузан отобрались на этапы Кубка мира. Ближайшие международные старты запланированы на май в Сегеде, затем соревнования пройдут в Бранденбурге и Монреале. Украинская спортсменка также рассматривает развитие в каноэ-одиночке в рамках нового олимпийского цикла. Главной целью остается подготовка к будущим крупным турнирам.

Людмила Лузан академическая гребля Анастасия Рыбачок
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
