Лузан объяснила, как обстрелы влияют на украинских спортсменов

Украинская чемпионка Людмила Лузан.

Участница двух Олимпиад Людмила Лузан поделилась эмоциями от чемпионского боя Александра Усика. Также спортсменка рассказала о развитии собственного бренда. Она не обошла стороной и более серьезные вопросы.

Лузан рассказала, почему нельзя возвращать россиян и белорусов в профессиональный спорт, в комментарии главному редактору портала Новини.LIVE Елене Халик.

Как и многие украинцы, Людмила Лузан смотрела бой Александра Усика с Рико Верхувеном в Египте. Она отметила, что для чемпиона это был сложный поединок, а победить ему помог характер. Призер двух Олимпиад отметила, что для соотечественников победы Усика очень важны, так как они объединяют и улучшают моральное состояние.

Также Людмила Лузан подтвердила, что занимается развитием собственного бренда. Она только в начале этого пути, и порой 29-летней спортсменке не хватает сил после насыщенных тренировками и выступлениями дней, однако Людмила уже знает, чего хочет добиться.

Обстрелы и допуск россиян

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая чемпионка была в столице на олимпийской базе в Конча-Заспе. Людмила Лузан призналась, что обстрел напугал, и в одном из моментов казалось, что беспилотник летит прямо в нее.

Людмила Лузан во время интервью.

Буквально на следующий день российских и белорусских спортсменов официально допустили на соревнования по художественной гимнастике с возможностью использовать национальные флаги. Людмила Лузан считает это серьезной ошибкой.

"Сложно описать, что при этом чувствуют украинские спорстмены. Происходят ужасные вещи, это настоящее зло, идет война и гибнут люди. Но мир до сих пор не понимает, что такое Россия. Пытаются сделать вид, что у всех спортсменов равные условия, но это не так", — заявила Лузан.

Олимпийская спортсменка в 2026 году завоевала 3 золотые медали Кубка Мира. В Венгрии она победила в каноэ-двойка 500 м вместе с Анастасией Рыбачок, а также в каноэ-одиночка 200 м. После этого Людмила Лузан в Германии праздновала успех в каноэ-одиночке на 200 м. Помимо этого, на ее счету в этом сезоне уже есть мировой рекорд на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке — 43,23 секунды.

