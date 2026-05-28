Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лузан о российском обстреле: казалось шахед летел прямо в нас

Лузан о российском обстреле: казалось шахед летел прямо в нас

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 09:49
Лузан объяснила, как обстрелы влияют на украинских спортсменов
Украинская чемпионка Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan/

Участница двух Олимпиад Людмила Лузан поделилась эмоциями от чемпионского боя Александра Усика. Также спортсменка рассказала о развитии собственного бренда. Она не обошла стороной и более серьезные вопросы. 

Лузан рассказала, почему нельзя возвращать россиян и белорусов в профессиональный спорт, в комментарии главному редактору портала Новини.LIVE Елене Халик.

Как и многие украинцы, Людмила Лузан смотрела бой Александра Усика с Рико Верхувеном в Египте. Она отметила, что для чемпиона это был сложный поединок, а победить ему помог характер. Призер двух Олимпиад отметила, что для соотечественников победы Усика очень важны, так как они объединяют и улучшают моральное состояние. 

Также Людмила Лузан подтвердила, что занимается развитием собственного бренда. Она только в начале этого пути, и порой 29-летней спортсменке не хватает сил после насыщенных тренировками и выступлениями дней, однако Людмила уже знает, чего хочет добиться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обстрелы и допуск россиян 

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая чемпионка была в столице на олимпийской базе в Конча-Заспе. Людмила Лузан призналась, что обстрел напугал, и в одном из моментов казалось, что беспилотник летит прямо в нее. 

Читайте также:
Людмила Лузан
Людмила Лузан во время интервью. Фото: Новини.LIVE

Буквально на следующий день российских и белорусских спортсменов официально допустили на соревнования по художественной гимнастике с возможностью использовать национальные флаги. Людмила Лузан считает это серьезной ошибкой. 

"Сложно описать, что при этом чувствуют украинские спорстмены. Происходят ужасные вещи, это настоящее зло, идет война и гибнут люди. Но мир до сих пор не понимает, что такое Россия. Пытаются сделать вид, что у всех спортсменов равные условия, но это не так", — заявила Лузан. 

Олимпийская спортсменка в 2026 году завоевала 3 золотые медали Кубка Мира. В Венгрии она победила в каноэ-двойка 500 м вместе с Анастасией Рыбачок, а также в каноэ-одиночка 200 м. После этого Людмила Лузан в Германии праздновала успех в каноэ-одиночке на 200 м. Помимо этого, на ее счету в этом сезоне уже есть мировой рекорд на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке — 43,23 секунды.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, почему Рико Верхувен сравнил себя с известным боксером Тайсоном Фьюри. 

Также Новини.LIVE цитировали призера Олимпиады Анну Ризатдинову, которая сделала важное заявление о карьере Александра Усика. 

Людмила Лузан Гребной спорт гребля на каноэ и байдарке
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации