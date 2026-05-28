Главная Спорт Мальдера назвал причину возвращения Ярмоленко в сборную Украины

Мальдера назвал причину возвращения Ярмоленко в сборную Украины

Дата публикации 28 мая 2026 11:23
Мальдера пожелал Ярмоленко побить рекорд Шевченко в сборной
Андреа Мальдера во время работы во Франции. Фото: instagram.com/malderaandrea/

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера ответил на вопрос о возвращении Андрея Ярмоленко в национальную команду. Итальянский специалист готов выпустить ветерана на поле. Наставник ждет от хавбека "Динамо" новых голов за "сине-желтых". 

Мальдера пожелал Ярмоленко побить рекорд по голам за сборную Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал ТСН. 

После отставки Сергея Реброва и назначения Андреа Мальдеры в заявке сборной Украины произошли изменения. Одним из них стало возвращение в команду 36-летнего Андрея Ярмоленко. Несколько лет он не получал вызов в лагерь "сине-желтых". Существует теория, что таким образом игроку не давали побороться за установление исторического достижения. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Мальдера сказал о Ярмоленко 

До рекорда Андрея Шевченко ветерану "Динамо" осталось забить только 2 гола. Тренер сборной Украины прекрастно понимает, что опытный полузащитник уже не тот, кем был 5 лет назад. Но Андреа Мальдера рассчитывает на опыт и футбольный интеллект Андрея Ярмоленко. Тренер заявил, что эти качества остаются даже тогда, когда игрок теряет скорость или физическую выносливость. 

"Я разговаривал с Ярмоленко и почувствовал, что он очень мотивирован. Посмотрел ему в глаза и понял, что он даст максимум, свой максимум. Если мне придется его заменить, я сделаю это без проблем. А если он начнет матч в стартовом составе, то, значит, он этого будет заслуживать. В предстоящих матчах я хочу его посмотреть в деле, сформировать актуальную оценку", — объяснил Мальдера. 

Сборная Украины проведет 2 товарищеских матча до старта Кубка Мира. Уже 31 мая национальная команда сыграет с Польшей, а 7 июня будет противостоять Дании.

Сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Андреа Малдера
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
