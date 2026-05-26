Главная Спорт Шацких сделал заявление о своем рекорд в УПЛ и Ярмоленко

Дата публикации 26 мая 2026 16:19
Шацких оценил спор с Ярмоленко в гонке лучших бомбардиров УПЛ
Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких разочарован выступлением команды в сезоне 2025/26. Он назвал неудачной нынешнюю кампанию "бело-синих" даже с учетом общего уровня турнира. Победа в Кубке Украины не способна полноценно перечеркнуть негативные впечатления от игры подопечных Игоря Костюка. 

Максим Шацких также оценил уровень игры Андрея Ярмоленко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

Экс-нападающий "Динамо" не готов давать советы тренерскому штабу команды. Максим Шацких заявил, что для этого надо работать в структуре клуба и понимать все внутренние процессы. Однако эксперт заявил, что перед стартом нового сезона точно нужны изменения. 

Максим Шацких
Максим Шацких во время выступлений за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Ставка Ярмоленко на рекорд 

Также Максим Шацких ответил на вопрос о том, как он относится к перспективе потерять первое место в списке лучших бомбардиров в истории украинской Премьер-лиги. В данный момент бывший форвард опережает Андрея Ярмоленко на два гола. Однако ветеран может продолжить карьеру в "Динамо" еще на сезон. 

"Если есть еще силы, то почему бы и нет. Думаю, что удастся побить мой рекорд. Он что, два мяча не забьет? Я об этом даже не думаю", — заверил Шацких. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
