Верес назначил вице-президентом экс-главу ГСЧС

Верес назначил вице-президентом экс-главу ГСЧС

Дата публикации 26 мая 2026 10:02
Бывший глава ГСЧС стал вице-президентом Вереса
Сергей Крук. Фото: "Верес"

Ровенский "Верес" объявил о назначении нового вице-президента клуба. Им стал бывший глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сергей Крук
Сергей Крук. Фото: facebook.com/sergij.kruk.760746

Крук получил должность в "Вересе"

В "Вересе" Крук будет отвечать за развитие команды U21. Его кандидатуру поддержал наблюдательный совет клуба.

Крук является уроженцем Ровно, где родился 7 августа 1977 года. Он имеет звание генерал-майора службы гражданской защиты и долгое время работал в структуре ГСЧС.

До назначения в "Верес" Крук возглавлял управление ГСЧС в Ровенской области. Также с 16 февраля 2022 года по 25 августа 2023 года он работал в должности главы ГСЧС Украины.

За деятельность в сфере гражданской защиты Крук награжден орденом Даниила Галицкого. В клубе добавили, что награду он получил за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество при выполнении служебных задач и образцовое выполнение служебных обязанностей.

По итогам сезона УПЛ-2025/2026 "Верес" занял 11-ю позицию в турнирной таблице.

ГСЧС Верес Сергей Крук
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
