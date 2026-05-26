Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Верес призначив віцепрезидентом ексголову ДСНС

Верес призначив віцепрезидентом ексголову ДСНС

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 10:02
Колишній голова ДСНС став віцепрезидентом Вереса
Сергій Крук. Фото: "Верес"

Рівненський "Верес" оголосив про призначення нового віцепрезидента клубу. Ним став колишній голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Сергей Крук
Сергій Крук. Фото: facebook.com/sergij.kruk.760746

Крук отримав посаду у "Вересі"

У "Вересі" Крук відповідатиме за розвиток команди U21. Його кандидатуру підтримала наглядова рада клубу.

Крук є уродженцем Рівного, де народився 7 серпня 1977 року. Він має звання генерал-майора служби цивільного захисту та тривалий час працював у структурі ДСНС.

До призначення у "Верес" Крук очолював управління ДСНС у Рівненській області. Також із 16 лютого 2022 року по 25 серпня 2023 року він працював на посаді голови ДСНС України.

Читайте також:

За діяльність у сфері цивільного захисту Крук нагороджений орденом Данила Галицького. У клубі додали, що відзнаку він отримав за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність під час виконання службових завдань та зразкове виконання службових обов’язків.

За підсумками сезону УПЛ-2025/2026 "Верес" посів 11-ту позицію в турнірній таблиці.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про реакцію Джейсона Стейтема після поєдинку Олександра Усика з Ріко Верхувеном та заяву актора щодо українського боксера.

Також Новини.LIVE розповідав про потенційних суперників Усика та подробиці навколо майбутнього бою чемпіона світу.

ДСНС Верес Сергій Крук
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації