Колишній голова ДСНС став віцепрезидентом Вереса

Сергій Крук. Фото: "Верес"

Рівненський "Верес" оголосив про призначення нового віцепрезидента клубу. Ним став колишній голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Крук отримав посаду у "Вересі"

У "Вересі" Крук відповідатиме за розвиток команди U21. Його кандидатуру підтримала наглядова рада клубу.

Крук є уродженцем Рівного, де народився 7 серпня 1977 року. Він має звання генерал-майора служби цивільного захисту та тривалий час працював у структурі ДСНС.

До призначення у "Верес" Крук очолював управління ДСНС у Рівненській області. Також із 16 лютого 2022 року по 25 серпня 2023 року він працював на посаді голови ДСНС України.

За діяльність у сфері цивільного захисту Крук нагороджений орденом Данила Галицького. У клубі додали, що відзнаку він отримав за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність під час виконання службових завдань та зразкове виконання службових обов’язків.

За підсумками сезону УПЛ-2025/2026 "Верес" посів 11-ту позицію в турнірній таблиці.

