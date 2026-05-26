Шацьких оцінив суперечку з Ярмоленком у перегонах найкращих бомбардирів УПЛ

Шацьких зробив заяву про свій рекорд в УПЛ та Ярмоленка
Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Максим Шацьких розчарований виступом команди в сезоні 2025/26. Він назвав невдалою нинішню кампанію "біло-синіх" навіть з урахуванням загального рівня турніру. Перемога в Кубку України не здатна повноцінно перекреслити негативні враження від гри підопічних Ігоря Костюка.
Максим Шацьких також оцінив рівень гри Андрія Ярмоленка.
Екснападник "Динамо" не готовий давати поради тренерському штабу команди. Максим Шацьких заявив, що для цього треба працювати в структурі клубу і розуміти всі внутрішні процеси. Однак експерт заявив, що перед стартом нового сезону точно потрібні зміни.
Ставка Ярмоленка на рекорд
Також Максим Шацьких відповів на запитання про те, як він ставиться до перспективи втратити перше місце в списку найкращих бомбардирівв історії української Прем'єр-ліги. Наразі колишній форвард випереджає Андрія Ярмоленка на два голи. Однак ветеран може продовжити кар'єру в "Динамо" ще на сезон.
"Якщо є ще сили, то чому б і ні. Думаю, що вдасться побити мій рекорд. Він що, два м'ячі не заб'є? Я про це навіть не думаю", — запевнив Шацьких.
