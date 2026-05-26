Шацьких оцінив суперечку з Ярмоленком у перегонах найкращих бомбардирів УПЛ

Андрій Ярмоленко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Максим Шацьких розчарований виступом команди в сезоні 2025/26. Він назвав невдалою нинішню кампанію "біло-синіх" навіть з урахуванням загального рівня турніру. Перемога в Кубку України не здатна повноцінно перекреслити негативні враження від гри підопічних Ігоря Костюка.

Максим Шацьких також оцінив рівень гри Андрія Ярмоленка, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Екснападник "Динамо" не готовий давати поради тренерському штабу команди. Максим Шацьких заявив, що для цього треба працювати в структурі клубу і розуміти всі внутрішні процеси. Однак експерт заявив, що перед стартом нового сезону точно потрібні зміни.

Максим Шацьких під час виступів за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Ставка Ярмоленка на рекорд

Також Максим Шацьких відповів на запитання про те, як він ставиться до перспективи втратити перше місце в списку найкращих бомбардирівв історії української Прем'єр-ліги. Наразі колишній форвард випереджає Андрія Ярмоленка на два голи. Однак ветеран може продовжити кар'єру в "Динамо" ще на сезон.

"Якщо є ще сили, то чому б і ні. Думаю, що вдасться побити мій рекорд. Він що, два м'ячі не заб'є? Я про це навіть не думаю", — запевнив Шацьких.

