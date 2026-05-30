Ярмоленко выведет сборную Украины на матч с Польшей

Второй бомбардир в истории сборной Украины Андрей Ярмоленко выведет национальную команду на контрольный матч против Польши с капитанской повязкой. Поединок состоится 31 мая в польском Вроцлаве.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию главного тренера Андреа Мальдеры.

Мальдера подтвердил, что именно Ярмоленко выведет команду на поле с капитанской повязкой.

"Завтра капитаном будет Ярмоленко. Самое важное — чтобы команда была единой, независимо от того, кто является капитаном", — заявил Мальдера.

По словам наставника, тренерский штаб рассматривает каждый матч отдельно, поэтому решение о капитанской повязке на следующие поединки будут принимать позже.

Для Ярмоленко это возвращение в сборную после длительного перерыва. Последний раз он играл за команду 23 марта 2025 года в матче против Бельгии. Тогда полузащитник провел лишь одну минуту в поединке, который завершился поражением украинцев со счетом 0:3.

Матч Польша — Украина начнется в 18:30 по киевскому времени. Для сборной Украины этот поединок является частью подготовки к предстоящим официальным матчам.