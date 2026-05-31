Главная Спорт Украина обыграла Польшу в дебютном матче Мальдеры

Украина обыграла Польшу в дебютном матче Мальдеры

Дата публикации 31 мая 2026 20:45
Яремчук и Ярмоленко принесли Украине победу над Польшей
Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Фото: УАФ

Сборная Украины успешно провела первый матч под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры. Во Вроцлаве "сине-желтые" обыграли Польшу в товарищеской встрече и сохранили свои ворота нетронутыми.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Мальдера дебютировал с победы над Польшей

Сборная Польши активнее провела стартовые 30 минут матча и создала несколько опасных моментов у ворот Анатолия Трубина. Самый реальный шанс до перерыва имел Оскар Петушевский, однако украинский голкипер спас команду после удара в дальний угол.

После стартового давления поляков украинцы перехватили инициативу и начали чаще угрожать воротам Марцина Булки. На 34-й минуте Виктор Цыганков перехватил мяч на фланге и отдал передачу под удар Роману Яремчуку. Форварл мощным ударом под правую стойку открыл счет в матче.

Перед перерывом сборная Украины забила во второй раз. Виталий Миколенко нашел передачей Цыганкова на левом фланге, а вингер прострелил вдоль ворот на Андрея Ярмоленко. Капитан команды без проблем переправил мяч в сетку — 2:0.

Во втором тайме тренерский штаб Польши провел ряд замен в атакующей линии и попытался изменить ход встречи, но команда стала играть еще хуже. Лучшую возможность сократить отставание упустил Кароль Свидерский, но после удара в дальний угол Трубин снова спас украинскую команду.

Украинцы сохраняли контроль над игрой и не позволяли сопернику создавать много моментов. Близким к третьему голу был Валерий Бондарь, однако не смог переиграть вратаря после прострела Александра Назаренко.

Сборная Украины победила Польшу со счетом 2:0.

Польша — Украина — 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Польша: Булка — Кивер (Потульски, 74), Кендзера, Вишневски (Вуйчик, 46) — Пырка (Войтушек, 59), Зелински (Капустка, 46), Пйотровски (Слиш, 87), Залевски (Рузга, 59) — Шиманские (Свидерские, 46), Левандовские (Жуковские, 46), Петушевские (Каминские, 46).

Украина: Трубин — Романчук (Бондарь, 46), Сарапий, Матвиенко, Миколенко — Очеретько, Назарина (Бондаренко, 82) — Ярмоленко (Шапаренко, 56), Цыганков (Синчук, 75), Судаков (Назаренко, 56) — Яремчук (Пономаренко, 56).

Предупреждения: Назарина, Миколенко

Сборная Украины по футболу Сборная Польши по футболу Андреа Малдера
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
