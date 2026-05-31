Яремчук і Ярмоленко принесли Україні перемогу над Польщею

Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. Фото: УАФ

Збірна України успішно провела перший матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. У Вроцлаві "синьо-жовті" обіграли Польщу в товариській зустрічі та зберегли свої ворота недоторканими.

Мальдера дебютував із перемоги над Польщею

Збірна Польщі активніше провела стартові 30 хвилин матчу та створила кілька небезпечних моментів біля воріт Анатолія Трубіна. Найреальніший шанс до перерви мав Оскар Пєтушевський, однак український голкіпер врятував команду після удару в дальній кут.

Після стартового тиску поляків українці перехопили ініціативу та почали частіше загрожувати воротам Марціна Булки. На 34-й хвилині Віктор Циганков перехопив м'яч на фланзі й віддав передачу під удар Роману Яремчуку. Форварл потужним ударом під праву стійку відкрив рахунок у матчі.

Перед перервою збірна України забила вдруге. Віталій Миколенко знайшов передачею Циганкова на лівому фланзі, а вінгер прострілив уздовж воріт на Андрія Ярмоленка. Капітан команди без проблем переправив м'яч у сітку — 2:0.

У другому таймі тренерський штаб Польщі провів низку замін в атакувальній лінії та спробував змінити хід зустрічі, але команда стала грати ще гірше. Найкращу нагоду скоротити відставання втратив Кароль Свідерський, але після удару в дальній кут Трубін знову врятував українську команду.

Українці зберігали контроль над грою та не дозволяли супернику створювати багато моментів. Близьким до третього гола був Валерій Бондар, однак не зміг переграти воротаря після прострілу Олександра Назаренка.

Збірна України перемогла Польщу з рахунком 2:0.

Польща — Україна — 0:2

Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Польща: Булка — Ківьор (Потульські, 74), Кендзьора, Вишневські (Вуйчік, 46) — Пирка (Войтушек, 59), Зелінські (Капустка, 46), Пйотровські (Сліш, 87), Залевські (Рузга, 59) — Шиманські (Свідерські, 46), Левандовські (Жуковські, 46), Пєтушевські (Камінські, 46).

Україна: Трубін — Романчук (Бондар, 46), Сарапій, Матвієнко, Миколенко — Очеретько, Назарина (Бондаренко, 82) — Ярмоленко (Шапаренко, 56), Циганков (Синчук, 75), Судаков (Назаренко, 56) — Яремчук (Пономаренко, 56).

Попередження: Назарина, Миколенко

