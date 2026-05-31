Головна Спорт Костюк досягла історичного результату на Ролан Гаррос

Дата публікації: 31 травня 2026 17:43
Костюк та Світоліна вписали себе в історію на Ролан Гаррос та зіграють в чвертьфіналі між собою
Марта Коcтюк. Фото: Reuters

Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна пробилися до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2026. Вперше в історії турніру дві представниці України зустрінуться між собою на цій стадії змагань.

Костюк вперше зіграє в чвертьфіналі Ролан Гаррос

У четвертому колі Костюк, яка посідає 15-те місце у світовому рейтингу, обіграла третю ракетку світу Ігу Свентек із Польщі — 7:5, 6:1.

Для українки ця перемога стала першою у п'яти матчах проти польської тенісистки. До цього Костюк програла всі чотири очні зустрічі.

Марта довела свою переможну серію на ґрунті до 16 матчів. Вона стала лише другою тенісисткою з 1975 року, яка не входить до топ-10 рейтингу та виграла свої перші 16 матчів сезону на цьому покритті. До цього подібний результат демонструвала лише Жустін Енен у 2005 році.

Крім того, Костюк уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос та вдруге пробилася до цієї стадії на турнірах Великого шолому.

Світоліна вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу

Світоліна у своєму матчі четвертого кола здолала швейцарку Белінду Бенчич — 4:6, 6:4, 6:0.

Перемога стала для Світоліної десятою поспіль на ґрунті після тріумфу на турнірі WTA 1000 у Римі.

Для Світоліної це вже шостий чвертьфінал Ролан Гаррос та 15-й чвертьфінал на турнірах Великого шолому в кар'єрі. Раніше вона доходила до цієї стадії в Парижі у 2015, 2017, 2020, 2023 та 2025 роках.

Українське чвертьфінальне протистояння відбудеться 2 червня. Переможниця матчу вийде до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Це лише другий випадок в історії, коли одразу дві українки дісталися чвертьфіналу турніру Великого шолому. Вперше це сталося на Australian Open-2024 за участю Костюк та Даяни Ястремської.

Еліна Світоліна Іга Свьонтек Марта Костюк Ролан Гаррос
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
