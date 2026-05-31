Костюк та Світоліна вписали себе в історію на Ролан Гаррос та зіграють в чвертьфіналі між собою

Костюк досягла історичного результату на Ролан Гаррос
Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна пробилися до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2026. Вперше в історії турніру дві представниці України зустрінуться між собою на цій стадії змагань.
Про результати матчу повідомив портал Новини.LIVE.
Костюк вперше зіграє в чвертьфіналі Ролан Гаррос
У четвертому колі Костюк, яка посідає 15-те місце у світовому рейтингу, обіграла третю ракетку світу Ігу Свентек із Польщі — 7:5, 6:1.
Для українки ця перемога стала першою у п'яти матчах проти польської тенісистки. До цього Костюк програла всі чотири очні зустрічі.
Марта довела свою переможну серію на ґрунті до 16 матчів. Вона стала лише другою тенісисткою з 1975 року, яка не входить до топ-10 рейтингу та виграла свої перші 16 матчів сезону на цьому покритті. До цього подібний результат демонструвала лише Жустін Енен у 2005 році.
Крім того, Костюк уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос та вдруге пробилася до цієї стадії на турнірах Великого шолому.
Світоліна вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу
Світоліна у своєму матчі четвертого кола здолала швейцарку Белінду Бенчич — 4:6, 6:4, 6:0.
Перемога стала для Світоліної десятою поспіль на ґрунті після тріумфу на турнірі WTA 1000 у Римі.
Для Світоліної це вже шостий чвертьфінал Ролан Гаррос та 15-й чвертьфінал на турнірах Великого шолому в кар'єрі. Раніше вона доходила до цієї стадії в Парижі у 2015, 2017, 2020, 2023 та 2025 роках.
Українське чвертьфінальне протистояння відбудеться 2 червня. Переможниця матчу вийде до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції.
Це лише другий випадок в історії, коли одразу дві українки дісталися чвертьфіналу турніру Великого шолому. Вперше це сталося на Australian Open-2024 за участю Костюк та Даяни Ястремської.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ілля Забарний став переможцем Ліги чемпіонів у складі "ПСЖ", який здолав "Арсенал" у драматичній післяматчевій серії.
Також Новини.LIVE писав про Агіта Кабаєла, який публічно кинув виклик Олександру Усику та висловив готовність провести бій за титул.