Главная Спорт Костюк достигла исторического результата на Ролан Гаррос

Костюк достигла исторического результата на Ролан Гаррос

Дата публикации 31 мая 2026 17:43
Костюк и Свитолина вписали себя в историю на Ролан Гаррос и сыграют в четвертьфинале между собой
Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина пробились в четвертьфинал Ролан Гаррос-2026. Впервые в истории турнира две представительницы Украины встретятся между собой на этой стадии соревнований.

О результатах матча сообщил портал Новини.LIVE.

Костюк впервые сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос

В четвертом круге Костюк, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге, обыграла третью ракетку мира Игу Свентек из Польши — 7:5, 6:1.

Для украинки эта победа стала первой в пяти матчах против польской теннисистки. До этого Костюк проиграла все четыре очные встречи.

Марта довела свою победную серию на грунте до 16 матчей. Она стала лишь второй теннисисткой с 1975 года, которая не входит в топ-10 рейтинга и выиграла свои первые 16 матчей сезона на этом покрытии. До этого подобный результат демонстрировала лишь Жюстин Энен в 2005 году.

Кроме того, Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос и во второй раз пробилась в эту стадию на турнирах Большого шлема.

Свитолина второй раз подряд вышла в четвертьфинал

Свитолина в своем матче четвертого круга одолела швейцарку Белинду Бенчич — 4:6, 6:4, 6:0.

Победа стала для Свитолиной десятой подряд на грунте после триумфа на турнире WTA 1000 в Риме.

Для Свитолиной это уже шестой четвертьфинал Ролан Гаррос и 15-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема в карьере. Ранее она доходила до этой стадии в Париже в 2015, 2017, 2020, 2023 и 2025 годах.

Украинское четвертьфинальное противостояние состоится 2 июня. Победительница матча выйдет в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Это лишь второй случай в истории, когда сразу две украинки добрались до четвертьфинала турнира Большого шлема. Впервые это произошло на Australian Open-2024 с участием Костюк и Даяны Ястремской.

Элина Свитолина Лига чемпионов Ига Свентек Марта Костюк Ролан Гаррос
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
