Свитолина, Ястремская и Стародубцева вышли в третий круг Ролан Гаррос

Элина Свитолина. Фото: Reuters

В рамках 1/32 финала Ролан Гаррос прошли матчи для трех украинок. На корт вышли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Все украинки прошли в третий круг, сообщил портал Новини.LIVE.

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Элина Свитолина — Анна Бондар — 7:6, 7:5

Свитолина впервые в карьере встретилась в матче с венгеркой Бондар.

Матч длился один час 56 минут, за которые Свитолина подала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три из шести брейков.

В третьем круге Свитолина сыграет с американкой Бернардой Перо, которая является 83-й ракеткой мира. Ранее теннисистки играли лишь раз — в мае 2013 года в Праге.

Даяна Ястремская — Диана Шнайдер — 7:5, 7:5

Ястремская во втором круге сыграла против россиянки Шнайдер, которая идет на 12-й позиции в рейтинге WTA.

Ранее они встречались только раз. В 2024 году в Германии на травяном турнире победила Шнайдер.

Матч длился один час 51 минуту, за которые Ястремская четыре раза подала навылет, допустила девять брейков и реализовала шесть из 13 брейков.

В третьем круге Ястремская сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой. Ранее они не играли друг с другом.

Юлия Стародубцева — Анастасия Потапова — 7:6, 6:2

Стародубцева свой матч сыграла с россиянкой Анастасией Потаповой и провела на корте один час и 42 минуты.

Стародубцева в первом матче против Потаповой сделала эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

В третьем круге Стародубцева сыграет против четвертой ракетки мира, итальянки Ясмине Паолини.

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