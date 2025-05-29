Свитолина, Ястремская и Стародубцева вышли в третий круг Ролан Гаррос

Трое украинок прошли в 1/16 финала Ролан Гаррос
В рамках 1/32 финала Ролан Гаррос прошли матчи для трех украинок. На корт вышли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Все украинки прошли в третий круг, сообщил портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина — Анна Бондар — 7:6, 7:5
Свитолина впервые в карьере встретилась в матче с венгеркой Бондар.
Матч длился один час 56 минут, за которые Свитолина подала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три из шести брейков.
В третьем круге Свитолина сыграет с американкой Бернардой Перо, которая является 83-й ракеткой мира. Ранее теннисистки играли лишь раз — в мае 2013 года в Праге.
Даяна Ястремская — Диана Шнайдер — 7:5, 7:5
Ястремская во втором круге сыграла против россиянки Шнайдер, которая идет на 12-й позиции в рейтинге WTA.
Ранее они встречались только раз. В 2024 году в Германии на травяном турнире победила Шнайдер.
Матч длился один час 51 минуту, за которые Ястремская четыре раза подала навылет, допустила девять брейков и реализовала шесть из 13 брейков.
В третьем круге Ястремская сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой. Ранее они не играли друг с другом.
Юлия Стародубцева — Анастасия Потапова — 7:6, 6:2
Стародубцева свой матч сыграла с россиянкой Анастасией Потаповой и провела на корте один час и 42 минуты.
Стародубцева в первом матче против Потаповой сделала эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.
В третьем круге Стародубцева сыграет против четвертой ракетки мира, итальянки Ясмине Паолини.
Напомним, в АПЛ хотят вернуть в чемпионат Криштиану Роналду.
Виктор Леоненко ответил на реплику в свою сторону от защитника "Динамо" Дениса Попова.
Турецкий тренер Арда Туран прокомментировал свой переход в донецкий "Шахтер".
Руслан Ротань после "Александрии" имеет предложения от разных команд — какие есть варианты.
Читайте Новини.LIVE!