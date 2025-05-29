Світоліна, Ястремська і Стародубцева вийшли в третє коло Ролан Гаррос

Троє українок пройшли в 1/16 фіналу Ролан Гаррос
В рамках 1/32 фіналу Ролан Гаррос пройшли матчі для трьох українок. На корт вийшли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
Всі українки пройшли в третє коло, повідомив портал Новини.LIVE.
Еліна Світоліна — Анна Бондар — 7:6, 7:5
Світоліна вперше в кар’єрі зустрілася в матчі з угоркою Бондар.
Матч тривав одну годину 56 хвилин, за які Світоліна подала чотири ейси, зробила три подвійні помилки та реалізувала три із шести брейків.
В третьому колі Світоліна зіграє з американкою Бернардою Перо, яка є 83-ю ракеткою світу. Раніше тенісистки грали лише раз — в травні 2013 року в Празі.
Даяна Ястремська — Діана Шнайдер — 7:5, 7:5
Ястремська в другому колі зіграла проти росіянки Шнайдер, яка йде на 12-й позиції в рейтингу WTA.
Раніше вони зустрічались лише раз. В 2024 році в Німеччині на трав’яному турнірі перемогла Шнайдер.
Матч тривав одну годину 51 хвилину, за які Ястремська чотири рази подала навиліт, допустила дев’ять брейків та реалізував шість із 13 брейків.
В третьому колі Ястремська зіграє проти росіянки Людмили Самсонової. Раніше вони не грали один з одним.
Юлія Стародубцева — Анастасія Потапова — 7:6, 6:2
Стародубцева свій матч зіграла з росіянкою Анастасією Потаповою і провела на корті одну годину та 42 хвилини.
Стародубцева в першому матчі проти Потапової зробила ейс, допустила п’ять подвійних помилок та реалузувала шість із десяти брейк-пойнтів.
У третьому колі Стародубцева зіграє проти четвертої ракетки світу, італійки Ясміне Паоліні.
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