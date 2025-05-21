Вімблдон-2025: Світоліна, Костюк та інші українки — у головній сітці

Світоліна та ще 4 українки зіграють на Вімблдоні-2025
Організатори "Вімблдону" офіційно опублікували список учасниць жіночого одиночного розряду турніру 2025 року. В основній сітці опинилися відразу п'ять представниць України, включно з першою ракеткою країни Еліною Світоліною.
До Світоліної приєдналися Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, повідомляє портал Новини.LIVE.
Усі українки потрапили в основну сітку безпосередньо завдяки позиціям у світовому рейтингу. У списку заявлених спортсменок — 104 тенісистки. У резерві значиться ще одна українка, це Дар'я Снігур. Однак вона перебуває лише на 57-му місці в списку очікування, тому, найімовірніше, почне свій шлях із кваліфікації, як це було раніше.
Хто і з чим їде на "Вімблдон"
Серед українок найбагатший досвід участі у "Вімблдоні" в Еліни Світоліної. Турнір у 2025 році стане для неї вже 11-м у кар'єрі. Найкращі результати Еліни — півфінали у 2019 і 2023 роках.
Марта Костюк зіграє на "Вімблдоні" вп'яте поспіль. У 2023 та 2024 роках вона доходила до третього кола і розраховує пройти далі в цьому сезоні.
Даяна Ястремська 2024-го вибула в третьому колі, а її найкращим результатом став вихід до четвертого кола 2019 року. Ангеліна Калініна в попередніх двох сезонах доходила до другого раунду. А Юлія Стародубцева вперше потрапила в основну сітку без кваліфікації. Минулого року вона поступилася в першому колі.
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