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Свитолина и еще 4 украинки сыграют на Уимблдоне-2025

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Дата публикации 21 мая 2025 11:19
Уимблдон-2025: Свитолина, Костюк и другие украинки — в главной сетке
Элина Свитолина празднует победу. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Организаторы "Уимблдона" официально опубликовали список участниц женского одиночного разряда турнира 2025 года. В основной сетке оказались сразу пять представительниц Украины, включая первую ракетку страны Элину Свитолину.

К Свитолиной присоединились Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева, сообщает портал Новини.LIVE.

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Все украинки попали в основную сетку напрямую благодаря позициям в мировом рейтинге. В списке заявленных спортсменок — 104 теннисистки. В резерве числится еще одна украинка, это Дарья Снигур. Однако она находится лишь на 57-м месте в списке ожидания, поэтому, скорее всего, начнет свой путь с квалификации, как это было ранее. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина во время матча. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Кто и с чем едет на "Уимблдон" 

Среди украинок самый богатый опыт участия в "Уимблдоне" у Элины Свитолиной. Турнир в 2025 году станет для нее уже 11-м в карьере. Лучшие результаты Элины — полуфиналы в 2019 и 2023 годах. 

Марта Костюк
Марта Костюк перед игрой. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Марта Костюк сыграет на "Уимблдоне" в пятый раз подряд. В 2023 и 2024 годах она доходила до третьего круга и рассчитывает пройти дальше в этом сезоне. 

Ангелина Калинина
Ангелина Калинина на турнире. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

Даяна Ястремская в 2024-м выбыла в третьем круге, а ее лучшим результатом стал выход в четвертый круг в 2019 году. Ангелина Калинина в предыдущих двух сезонах доходила до второго раунда. А Юлия Стародубцева впервые попала в основную сетку без квалификации. В прошлом году она уступила в первом круге. 

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спорт Элина Свитолина Теннис Ангелина Калинина Марта Костюк Уимблдон
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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