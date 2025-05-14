Свитолина проиграла Стернс в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

На турнире серии WTA 1000 в Риме, Италия, прошла стадия четвертьфиналов. На этом этапе выступила украинка Элина Свитолина, которая является 14-й ракеткой мира.

Соперницей украинка стала американка Пейтон Стернс, идущая 42-й в мировом рейтинге, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинка до матча была фавориткой, но проиграла со счетом 2:6, 6:4, 6:7.

Игра оказалась сложной и ее результат определился только на тайбрейке в третьем сете, где андердог была сильнее и выиграла 7:4.

Всего матч длился 2 часа 36 минут, за которые Свитолина сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из 17 брейк-пойнтов.

Элина Свитолина и Пейтон Стернс. Фото: j48tennis.net

Стернс эйсов не подавала, допустила восемь двойных ошибок и использовала восемь из 18 брейк-пойнтов.

Отметим, что после вылета Свитолиной украинок на турнире в Риме не осталось. В четвертом круге Марта Костюк уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

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