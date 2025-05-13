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Свитолина оценила победу над Коллинз в борьбе за титул в Риме

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Дата публикации 13 мая 2025 11:33
Свитолина победила Коллинз и сыграет с Пейтон Стернс
Элина Свитолина во время матча. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Элина Свитолина уверенно продолжает свое выступление на турнире WTA 1000 в Риме. Украинка, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге, вышла в четвертьфинал после победы над американкой Даниэль Коллинз (№35 WTA). 

Матч против мощной и агрессивной соперницы оказался напряженным, сообщает Tennis Channel.

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Накануне Даниэль Коллинз сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира Игу Свентек, что добавило интриги в эту встречу. Но Элина Свитолина показала выдержку, класс и характер, выиграв в двух сетах. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина на турнире в Риме. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Первый сет шел мяч в мяч, но украинке удалось захватить инициативу и завершить партию подачей на сет. Во втором она полностью взяла игру под контроль и завершила матч в свою пользу. 

"Это было трудно. Я старалась быть на 100% сосредоточенной и ментально, и физически. Очень рада победе в двух сетах", — призналась украинка.

Впереди Пейтон Стернс: испытание продолжается 

Теперь Свитолину ждет поединок с еще одной американкой, Пейтон Стернс. Это будет их первая очная встреча, и, по словам Элины, она прекрасно осознает уровень предстоящего соперника и готовится к жесткой борьбе. 

Матч Свитолиной и Стернс состоится 13 мая в 20:00 по киевскому времени. В случае победы украинка встретится с победительницей пары Паолини — Шнайдер. 

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спорт Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты Рим (WTA)
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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