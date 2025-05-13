Свитолина победила Коллинз и сыграет с Пейтон Стернс

Элина Свитолина во время матча. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Элина Свитолина уверенно продолжает свое выступление на турнире WTA 1000 в Риме. Украинка, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге, вышла в четвертьфинал после победы над американкой Даниэль Коллинз (№35 WTA).

Матч против мощной и агрессивной соперницы оказался напряженным, сообщает Tennis Channel.

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Накануне Даниэль Коллинз сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира Игу Свентек, что добавило интриги в эту встречу. Но Элина Свитолина показала выдержку, класс и характер, выиграв в двух сетах.

Элина Свитолина на турнире в Риме. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Первый сет шел мяч в мяч, но украинке удалось захватить инициативу и завершить партию подачей на сет. Во втором она полностью взяла игру под контроль и завершила матч в свою пользу.

"Это было трудно. Я старалась быть на 100% сосредоточенной и ментально, и физически. Очень рада победе в двух сетах", — призналась украинка.

Впереди Пейтон Стернс: испытание продолжается

Теперь Свитолину ждет поединок с еще одной американкой, Пейтон Стернс. Это будет их первая очная встреча, и, по словам Элины, она прекрасно осознает уровень предстоящего соперника и готовится к жесткой борьбе.

Матч Свитолиной и Стернс состоится 13 мая в 20:00 по киевскому времени. В случае победы украинка встретится с победительницей пары Паолини — Шнайдер.

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