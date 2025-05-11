Костюк прошла в 1/8 финала WTA 1000 в Риме и снова сыграет с Соболенко

Костюк пробилась в 1/8 финала тысячника в Риме и получила дежавю
В Риме на турнире WTA 1000 проходят матчи третьего круга. В одном из них сыграла 27-я ракетка мира Марта Костюк.
Соперницей украинки стала канадка Лейла Фернандес, сообщил портал Новини.LIVE.
Костюк уверенно сыграла с Фернандес
Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом и поэтому было сюрпризом то, как они сыграют. При этом, Костюк оказалась неудобной для Фернандес и поэтому украинка победила со счетом 6:4, 6:2.
В целом матч длился 1 час 35 минут, за которые Костюк сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейков.
Фернандес эйсов не подавала, совершила четыре двойные ошибки и использовала один из трех брейков.
В 1/8 финала Костюк снова сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Они друг с другом играли 30 апреля в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. Марта тот матч, как и еще два предыдущих, проиграла в двух сетах.
Чтобы лучше подготовиться к матчу с Соболенко Костюк снялась с парного разряда.
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