Костюк пройшла в 1/8 фіналу WTA 1000 у Римі і знову зіграє з Соболенко

Костюк пробилася в 1/8 фіналу тисячника в Римі й отримала дежавю
В Римі на турнірі WTA 1000 проходять матчі третього кола. В одному з них зіграла 27-ма ракетка світу Марта Костюк.
Суперницею українки стала канадійка Лейла Фернандес, повідомив портал Новини.LIVE.
Костюк впевнено зіграла з Фернандес
Раніше тенісистки ніколи не грали одна з одною й тому було сюрпризом те, як вони зіграють. При цьому, Костюк виявилась незручною для Фернандес й тому українка перемогла з рахунком 6:4, 6:2.
Загалом матч тривав 1 годину 35 хвилин, за які Костюк зробила п’ять эйсів, допустила п’ять подвійних помилок та реалізувала чотири із восьми брейків.
Фернандес ейсів не подавала, зробила чотири подвійні помилки та використала один з трьох брейків.
У 1/8 фіналу Костюк знову зіграє з першою ракеткою світу Аріною Соболенко із Білорусі. Вони одна з одною грали 30 квітня в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді. Марта той матч, як і ще два попередні, програла в двох сетах.
Щоб краще підготуватися до матчу з Соболенко Костюк знялася з парного розряду.
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