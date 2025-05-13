Світоліна перемогла Коллінз та зіграє з Пейтон Стернс

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Еліна Світоліна впевнено продовжує свій виступ на турнірі WTA 1000 у Римі. Українка, яка посідає 14-те місце у світовому рейтингу, вийшла до чвертьфіналу після перемоги над американкою Даніель Коллінз (№35 WTA).

Матч проти потужної та агресивної суперниці виявився напруженим, повідомляє Tennis Channel.

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Напередодні Даніель Коллінз сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу Ігу Свьонтек, що додало інтриги в цю зустріч. Але Еліна Світоліна показала витримку, клас та характер, вигравши у двох сетах.

Еліна Світоліна на турнірі в Римі. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Перший сет ішов м'яч у м'яч, але українці вдалося захопити ініціативу і завершити партію подачею на сет. У другому вона повністю взяла гру під контроль та завершила матч на свою користь.

"Це було важко. Я намагалася бути на 100% зосередженою й ментально, і фізично. Дуже рада перемозі у двох сетах", — зізналася українка.

Попереду Пейтон Стернс: випробування триває

Тепер на Світоліну чекає поєдинок зі ще однією американкою, Пейтон Стернс. Це буде їхня перша очна зустріч, і, за словами Еліни, вона прекрасно усвідомлює рівень майбутнього суперника та готується до жорсткої боротьби.

Матч Світоліної та Стернс відбудеться 13 травня о 20:00 за київським часом. У разі перемоги українка зустрінеться з переможницею пари Паоліні — Шнайдер.

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