Світоліна програла Стернс у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

На турнірі серії WTA 1000 в Римі, Італія, пройшла стадія чвертьфіналів. На цьому етапі виступила українка Еліна Світоліна, яка є 14-ю ракеткою світу.

Суперницею українка стала американка Пейтон Стернс, яка йде 42-ю у світовому рейтингу, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Світоліна програла матч, який мала виграти

Українка до матчу була фавориткою, але програла з рахунком 2:6, 6:4, 6:7.

Гра виявилась складною і її результат визначився лише на тайбрейку в третьому сеті, де андердог був сильніше й виграв 7:4.

Всього матч тривав 2 години 36 хвилин, за які Світолина зробила три ейси, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала сім із 17 брейк-пойнтів.

Еліна Світоліна та Пейтон Стернс. Фото: j48tennis.net

Стернс ейсів не подавала, допустила вісім подвійних помилок та використала вісім із 18 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що після вильоту Світоліної українок на турнірі в Римі не залишилось. В четвертому колі Марта Костюк поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко.

Нагадаємо, футбольний експерт Віктор Леоненко висловився про ситуацію в "Поліссі".

Дружина президента УАФ Андрія Шевченка показала, в який вид спорту грають її діти.

Чоловіки зійшли з розуму від форм дівчини гравця "Динамо" Назарія Волошина.

Каталонська "Барселона" почала перемовини щодо нового контракту з Ламіном Ямалем.