Світоліна програла Стернс у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі

Світоліна несподівано зачохлила ракетку на тисячнику в Римі
На турнірі серії WTA 1000 в Римі, Італія, пройшла стадія чвертьфіналів. На цьому етапі виступила українка Еліна Світоліна, яка є 14-ю ракеткою світу.
Суперницею українка стала американка Пейтон Стернс, яка йде 42-ю у світовому рейтингу, повідомив портал Новини.LIVE.
Світоліна програла матч, який мала виграти
Українка до матчу була фавориткою, але програла з рахунком 2:6, 6:4, 6:7.
Гра виявилась складною і її результат визначився лише на тайбрейку в третьому сеті, де андердог був сильніше й виграв 7:4.
Всього матч тривав 2 години 36 хвилин, за які Світолина зробила три ейси, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала сім із 17 брейк-пойнтів.
Стернс ейсів не подавала, допустила вісім подвійних помилок та використала вісім із 18 брейк-пойнтів.
Зазначимо, що після вильоту Світоліної українок на турнірі в Римі не залишилось. В четвертому колі Марта Костюк поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко.
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