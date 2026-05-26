Головна Спорт Світоліна назвала мету виступу на Ролан Гаррос

Дата публікації: 26 травня 2026 14:45
Світоліна пояснила, чому не думає про виграш Ролан Гаррос
Еліна Світоліна після матчу. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Перша ракетка України Еліна Світоліна знову продемонструвала характер на корті. Досвідчена спортсменка витратила три сети для перемоги над незручною суперницею. Це дозволило одеситці вийти до другого раунду Відкритого чемпіонату з тенісу.

Світоліна заявила, що на турнірі є сильніші спортсменки, ніж вона, повідомляють Новини.LIVE.

Угорська тенісистка Анна Бондар є традиційно складною суперницею для Еліни Світоліної. У першому раунді Ролан Гаррос українка віддала їй сет, але на характері взяла два, що залишилися. Наступною суперницею одеситки стане Кейтлін Кеведо, для якої це перший турнір "Великого шолома".

Элина Свитолина
Еліна Світоліна у Франції. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Як Світоліна оцінює шанси на перемогу

Нинішній сезон стає одним із найуспішніших для Еліни. У її активі є вже два трофеї. У січні Світоліна святкувала тріумф на турнірі WTA 500 в Окленді, а нещодавно перемогла WTA 1000 у Римі. Напередодні Відкритого чемпіонату Франції українку зарахували до списку фаворитів, однак сама вона дотримується іншої думки.

"Я не думаю про турнір загалом, налаштовуюся на кожен наступний поєдинок. Вболівальники занадто багато приділяють увагу моїй грі. Я дійсно в хорошій формі, але є й сильніші тенісистки. На Ролан Гаррос таких приблизно п'ять осіб", — заявила Світоліна.

Еліна зіграє з Кеведо вже в середу, 27 травня.

Еліна Світоліна Ролан Гаррос Великий Шолом
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
