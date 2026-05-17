Головна Спорт Монфіс емоційно відреагував на перемогу Світоліної в Римі

Дата публікації: 17 травня 2026 14:16
Монфіс зробив емоційну заяву після перемоги Світоліної над Гоффом
Гаель Монфіс та Еліна Світоліна. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Французький тенісист Гаель Монфіс привітав Еліну Світоліну з перемогою на турнірі WTA 1000 у Римі. Після фінального матчу українка завоювала 20-й титул WTA в кар'єрі і вперше за вісім років виграла турнір серії WTA 1000. У вирішальному поєдинку Світоліна у трьох сетах перемогла американку Коко Гофф. Це вже другий трофей українки в нинішньому сезоні після успіху на турнірі в Окленді.

Під час фінального матчу Монфіс перебував у ложі команди і підтримував дружину під час зустрічі, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт Гаеля.

Відразу після завершення поєдинку французький тенісист спустився на корт, щоб особисто привітати Еліну Світоліну з перемогою. Пізніше Гаель Монфіс опублікував емоційний допис в Instagram, де окремо відмітив силу характеру та стабільність української спортсменки.

Монфіс заявив, що пишається Світоліною

"Вісім років, щоб знову піднятися на вершину турніру WTA 1000. Яка гравчиня, яка жінка і неймовірна мама для Скай. Я так пишаюся тобою і люблю тебе", — написав Гаель Монфіс в Instagram.

Для Світоліної титул у Римі став одним із найбільш значущих за останні роки. Після народження доньки українська тенісистка зуміла повернутися в еліту світового тенісу і знову закріпитися в топ-10 рейтингу WTA. Що стосується Монфіса, француз раніше заявляв, що планує завершити кар'єру після сезону-2026.

Еліна Світоліна українські тенісисти Гаель Монфіс
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
