Макгрегор офіційно повертається в UFC після п’яти років паузи

В UFC оголосили повернення Макгрегора: це буде реванш
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор офіційно повернеться в октагон. Ірландець проведе бій проти Макса Голловея на турнірі UFC 329.
Про це повідомив президент UFC Дейна Вайт.
Поєдинок відбудеться 11 липня на арені T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Він пройде у напівсередній вазі — до 77 кілограмів.
Для Голловея це буде дебют у новій ваговій категорії. Раніше американець більшу частину кар’єри виступав у напівлегкій вазі та був чемпіоном UFC у цьому дивізіоні.
Макгрегор востаннє виходив у октагон у липні 2021 року. Тоді ірландець програв Дастіну Пор’є після перелому ноги. Відтоді колишній чемпіон неодноразово заявляв про бажання повернутися до боїв, однак його повернення кілька разів переносили.
Останній бій Голловей провів у березні 2026 року на UFC 326. Американець поступився Чарльзу Олівейрі одноголосним рішенням суддів.
Для Макгрегора і Голловея це буде другий очний поєдинок у кар’єрі. Вперше вони зустрілися у 2013 році на одному з турнірів UFC. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув ірландець.
Повернення Макгрегора стало однією з найгучніших подій року у світі змішаних єдиноборств. Ірландець залишається одним із найпопулярніших бійців в історії UFC.
