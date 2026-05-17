Головна Спорт В UFC оголосили повернення Макгрегора: це буде реванш

Дата публікації: 17 травня 2026 13:39
Макгрегор офіційно повертається в UFC після п’яти років паузи
Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор офіційно повернеться в октагон. Ірландець проведе бій проти Макса Голловея на турнірі UFC 329.

Про це повідомив президент UFC Дейна Вайт, передає портал Новини.LIVE.

Макгрегор - Холловэй
Постер до бою Макгрегор — Голловей. Фото: UFC

Макгрегор проведе бій проти Голловея

Поєдинок відбудеться 11 липня на арені T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Він пройде у напівсередній вазі — до 77 кілограмів.

Для Голловея це буде дебют у новій ваговій категорії. Раніше американець більшу частину кар’єри виступав у напівлегкій вазі та був чемпіоном UFC у цьому дивізіоні.

Макгрегор востаннє виходив у октагон у липні 2021 року. Тоді ірландець програв Дастіну Пор’є після перелому ноги. Відтоді колишній чемпіон неодноразово заявляв про бажання повернутися до боїв, однак його повернення кілька разів переносили.

Читайте також:

Останній бій Голловей провів у березні 2026 року на UFC 326. Американець поступився Чарльзу Олівейрі одноголосним рішенням суддів.

Для Макгрегора і Голловея це буде другий очний поєдинок у кар’єрі. Вперше вони зустрілися у 2013 році на одному з турнірів UFC. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув ірландець.

Повернення Макгрегора стало однією з найгучніших подій року у світі змішаних єдиноборств. Ірландець залишається одним із найпопулярніших бійців в історії UFC.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ронда Роузі повернулася в ММА та здобула перемогу над Джиною Карано.

Також Новини.LIVE писав, що Френсіс Нганну після повернення в клітку жорстко нокаутував свого суперника.

Конор Мак-Грегор UFC Макс Голловей
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
