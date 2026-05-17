Макгрегор официально возвращается в UFC после пяти лет паузы

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально вернется в октагон. Ирландец проведет бой против Макса Холловэя на турнире UFC 329.

Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, передает портал Новини.LIVE.

Постер к бою Макгрегор — Холловэй. Фото: UFC

Макгрегор проведет бой против Холловэя

Поединок состоится 11 июля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Он пройдет в полусреднем весе — до 77 килограммов.

Для Холлоуэя это будет дебют в новой весовой категории. Ранее американец большую часть карьеры выступал в полулегком весе и был чемпионом UFC в этом дивизионе.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье после перелома ноги. С тех пор бывший чемпион неоднократно заявлял о желании вернуться к боям, однако его возвращение несколько раз переносили.

Читайте также:

Последний бой Холлоуэй провел в марте 2026 года на UFC 326. Американец уступил Чарльзу Оливейре единогласным решением судей.

Для Макгрегора и Холлоуэя это будет второй очный поединок в карьере. Впервые они встретились в 2013 году на одном из турниров UFC. Тогда победу единогласным решением судей одержал ирландец.

Возвращение Макгрегора стало одним из самых громких событий года в мире смешанных единоборств. Ирландец остается одним из самых популярных бойцов в истории UFC.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Ронда Роузи вернулась в ММА и одержала победу над Джиной Карано.

Также Новини.LIVE писал, что Фрэнсис Нганну после возвращения в клетку жестко нокаутировал своего соперника.