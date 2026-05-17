Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В UFC объявили возвращение Макгрегора: это будет реванш

В UFC объявили возвращение Макгрегора: это будет реванш

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 13:39
Макгрегор официально возвращается в UFC после пяти лет паузы
Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально вернется в октагон. Ирландец проведет бой против Макса Холловэя на турнире UFC 329.

Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, передает портал Новини.LIVE.

Макгрегор - Холловэй
Постер к бою Макгрегор — Холловэй. Фото: UFC

Макгрегор проведет бой против Холловэя

Поединок состоится 11 июля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Он пройдет в полусреднем весе — до 77 килограммов.

Для Холлоуэя это будет дебют в новой весовой категории. Ранее американец большую часть карьеры выступал в полулегком весе и был чемпионом UFC в этом дивизионе.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье после перелома ноги. С тех пор бывший чемпион неоднократно заявлял о желании вернуться к боям, однако его возвращение несколько раз переносили.

Читайте также:

Последний бой Холлоуэй провел в марте 2026 года на UFC 326. Американец уступил Чарльзу Оливейре единогласным решением судей.

Для Макгрегора и Холлоуэя это будет второй очный поединок в карьере. Впервые они встретились в 2013 году на одном из турниров UFC. Тогда победу единогласным решением судей одержал ирландец.

Возвращение Макгрегора стало одним из самых громких событий года в мире смешанных единоборств. Ирландец остается одним из самых популярных бойцов в истории UFC.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Ронда Роузи вернулась в ММА и одержала победу над Джиной Карано.

Также Новини.LIVE писал, что Фрэнсис Нганну после возвращения в клетку жестко нокаутировал своего соперника.

Конор Макгрегор UFC Макс Холловэй
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации