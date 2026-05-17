Макгрегор официально возвращается в UFC после пяти лет паузы

В UFC объявили возвращение Макгрегора: это будет реванш
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально вернется в октагон. Ирландец проведет бой против Макса Холловэя на турнире UFC 329.
Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, передает портал Новини.LIVE.
Макгрегор проведет бой против Холловэя
Поединок состоится 11 июля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Он пройдет в полусреднем весе — до 77 килограммов.
Для Холлоуэя это будет дебют в новой весовой категории. Ранее американец большую часть карьеры выступал в полулегком весе и был чемпионом UFC в этом дивизионе.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье после перелома ноги. С тех пор бывший чемпион неоднократно заявлял о желании вернуться к боям, однако его возвращение несколько раз переносили.
Последний бой Холлоуэй провел в марте 2026 года на UFC 326. Американец уступил Чарльзу Оливейре единогласным решением судей.
Для Макгрегора и Холлоуэя это будет второй очный поединок в карьере. Впервые они встретились в 2013 году на одном из турниров UFC. Тогда победу единогласным решением судей одержал ирландец.
Возвращение Макгрегора стало одним из самых громких событий года в мире смешанных единоборств. Ирландец остается одним из самых популярных бойцов в истории UFC.
