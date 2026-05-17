Ронда Роузі повернулася та достроково перемогла Джину Карано

Джина Карано та Ронда Роузі після поєдинку. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Легендарна ексчемпіонка UFC Ронда Роузі успішно повернулася в ММА після майже десятирічної паузи. На турнірі MVP MMA у Лос-Анджелесі вона достроково перемогла Джину Карано.

Про результат поєдинку повідомив портал Новини.LIVE.

Роузі перемогла Карано після повернення в ММА

Головний бій вечора завершився дуже швидко. Роузі провела фірмовий армбар та змусила суперницю здатися вже на старті поєдинку.

Для Роузі це був перший вихід у клітку з кінця 2016 року. Тоді колишня чемпіонка UFC та Strikeforce зазнала другої поспіль дострокової поразки, після чого завершила кар’єру в ММА.

Також Роузі є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2008 із дзюдо.

Читайте також:

Суперниця Роузі Джина Карано також повернулася у професійний спорт після тривалої перерви. Востаннє Карано виступала у 2009 році, коли програла Кріс Сайборг технічним нокаутом у першому раунді.

Після завершення кар’єри Карано стала популярною акторкою та знімалася у фільмах і серіалах. Свого часу Карано вважали однією з найпопулярніших бійчинь ММА.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що керівництво київського "Динамо" остаточно визначилося з роллю Ігоря Костюка у команді та планує продовжити з ним співпрацю.

Також Новини.LIVE писав, що Філіп Хргович несподівано легко переміг Девіда Аллена, домінуючи протягом усього бою.