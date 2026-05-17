Ронда Роузи вернулась и досрочно победила Джину Карано

Ронда Роузи вернулась в ММА и разобралась со звездой кино Джиной Карано

Дата публикации 17 мая 2026 10:08
Джина Карано и Ронда Роузи после поединка. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Легендарная экс-чемпионка UFC Ронда Роузи успешно вернулась в ММА после почти десятилетней паузы. На турнире MVP MMA в Лос-Анджелесе она досрочно победила Джину Карано.

О результате поединка сообщил портал Новини.LIVE.

Главный бой вечера завершился очень быстро. Роузи провела фирменный армбар и заставила соперницу сдаться уже на старте поединка.

Для Роузи это был первый выход в клетку с конца 2016 года. Тогда бывшая чемпионка UFC и Strikeforce потерпела второе подряд досрочное поражение, после чего завершила карьеру в ММА.

Также Роузи является бронзовым призером Олимпийских игр-2008 по дзюдо.

Соперница Роузи Джина Карано также вернулась в профессиональный спорт после длительного перерыва. Последний раз Карано выступала в 2009 году, когда проиграла Крис Сайборг техническим нокаутом в первом раунде.

После завершения карьеры Карано стала популярной актрисой и снималась в фильмах и сериалах. В свое время Карано считали одной из самых популярных бойцов ММА.

ММА Ронда Роузи Джина Карано
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
