Нганну повернувся в клітку та жорстоко нокаутував суперника: відео

Дата публікації: 17 травня 2026 10:49
Нганну жорстко нокаутував Лінса у першому раунді
Френсіс Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou/

Колишній чемпіон UFC у надважкій вазі Френсіс Нганну успішно повернувся до змішаних єдиноборств. На турнірі MVP MMA у Лос-Анджелесі він достроково переміг бразильця Філіпе Лінса.

Бій завершився у першому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

Нганну нокаутував Лінса у першому раунді

Поєдинок завершився нокаутом наприкінці першого раунду. Камерунець відправив суперника в нокаут потужним лівим оверхендом менш ніж за хвилину до завершення раунду.

На старті бою Лінс намагався працювати максимально обережно та скорочувати дистанцію, щоб нейтралізувати силу Нганну. Бразилець часто входив у клінч і намагався нав’язати боротьбу як у стійці, так і біля сітки.

Нганну діяв доволі прямолінійно, роблячи ставку на фізичну міць та одиночні важкі удари. У певний момент Лінс навіть кілька разів точно влучив по фавориту та став діяти сміливіше.

Втім, варто було Нганну донести свій акцентований удар — і бій одразу завершився. Після точного оверхенду Лінс опинився на настилі, а добивання вже не знадобилося — нокаут.

Для Нганну це був перший бій у ММА з жовтня 2024 року. Тоді він дебютував у PFL та вже в першому раунді переміг Ренана Феррейру.

Раніше Філіпе Лінс виступав у напівважкій вазі. У період із 2022 по 2024 рік бразилець здобув чотири перемоги в UFC.

ММА Френсіс Нганну Джейк Пол
Андрій Андрущак - Редактор
Андрій Андрущак
