Нганну жорстко нокаутував Лінса у першому раунді

Нганну повернувся в клітку та жорстоко нокаутував суперника: відео
Колишній чемпіон UFC у надважкій вазі Френсіс Нганну успішно повернувся до змішаних єдиноборств. На турнірі MVP MMA у Лос-Анджелесі він достроково переміг бразильця Філіпе Лінса.
Бій завершився у першому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.
Ngannou with a Round 1 Knockout!— MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) May 17, 2026
Нганну нокаутував Лінса у першому раунді
Поєдинок завершився нокаутом наприкінці першого раунду. Камерунець відправив суперника в нокаут потужним лівим оверхендом менш ніж за хвилину до завершення раунду.
На старті бою Лінс намагався працювати максимально обережно та скорочувати дистанцію, щоб нейтралізувати силу Нганну. Бразилець часто входив у клінч і намагався нав’язати боротьбу як у стійці, так і біля сітки.
Нганну діяв доволі прямолінійно, роблячи ставку на фізичну міць та одиночні важкі удари. У певний момент Лінс навіть кілька разів точно влучив по фавориту та став діяти сміливіше.
Втім, варто було Нганну донести свій акцентований удар — і бій одразу завершився. Після точного оверхенду Лінс опинився на настилі, а добивання вже не знадобилося — нокаут.
Для Нганну це був перший бій у ММА з жовтня 2024 року. Тоді він дебютував у PFL та вже в першому раунді переміг Ренана Феррейру.
Раніше Філіпе Лінс виступав у напівважкій вазі. У період із 2022 по 2024 рік бразилець здобув чотири перемоги в UFC.
