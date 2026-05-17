Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Нганну вернулся в клетку и жестоко нокаутировал соперника: видео

Нганну вернулся в клетку и жестоко нокаутировал соперника: видео

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 10:49
Нганну жестко нокаутировал Линса в первом раунде
Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/francisngannou/

Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну успешно вернулся в смешанные единоборства. На турнире MVP MMA в Лос-Анджелесе он досрочно победил бразильца Филипе Линса.

Бой завершился в первом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

Нганну нокаутировал Линса в первом раунде

Поединок завершился нокаутом в конце первого раунда. Камерунец отправил соперника в нокаут мощным левым оверхендом менее чем за минуту до завершения раунда.

На старте боя Линс старался работать максимально осторожно и сокращать дистанцию, чтобы нейтрализовать силу Нганну. Бразилец часто входил в клинч и пытался навязать борьбу как в стойке, так и у сетки.

Читайте также:

Нганну действовал довольно прямолинейно, делая ставку на физическую мощь и одиночные тяжелые удары. В какой-то момент Линс даже несколько раз точно попал по фавориту и стал действовать смелее.

Впрочем, стоило Нганну донести свой акцентированный удар - и бой сразу завершился. После точного оверхенда Линс оказался на настиле, а добивание уже не понадобилось — нокаут.

Для Нганну это был первый бой в ММА с октября 2024 года. Тогда он дебютировал в PFL и уже в первом раунде победил Ренана Феррейру.

Ранее Филипе Линс выступал в полутяжелом весе. В период с 2022 по 2024 год бразилец одержал четыре победы в UFC.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал, что в киевском "Динамо" приняли решение относительно будущего Игоря Костюка в структуре клуба.

Также Новини.LIVE сообщал, что Филип Хргович без неожиданных проблем разобрался с Дэвидом Алленом в поединке супертяжеловесов.

ММА Фрэнсис Нганну Джейк Пол
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации