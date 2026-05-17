Нганну жестко нокаутировал Линса в первом раунде

Бывший чемпион UFC в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну успешно вернулся в смешанные единоборства. На турнире MVP MMA в Лос-Анджелесе он досрочно победил бразильца Филипе Линса.

Бой завершился в первом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

Поединок завершился нокаутом в конце первого раунда. Камерунец отправил соперника в нокаут мощным левым оверхендом менее чем за минуту до завершения раунда.

На старте боя Линс старался работать максимально осторожно и сокращать дистанцию, чтобы нейтрализовать силу Нганну. Бразилец часто входил в клинч и пытался навязать борьбу как в стойке, так и у сетки.

Нганну действовал довольно прямолинейно, делая ставку на физическую мощь и одиночные тяжелые удары. В какой-то момент Линс даже несколько раз точно попал по фавориту и стал действовать смелее.

Впрочем, стоило Нганну донести свой акцентированный удар - и бой сразу завершился. После точного оверхенда Линс оказался на настиле, а добивание уже не понадобилось — нокаут.

Для Нганну это был первый бой в ММА с октября 2024 года. Тогда он дебютировал в PFL и уже в первом раунде победил Ренана Феррейру.

Ранее Филипе Линс выступал в полутяжелом весе. В период с 2022 по 2024 год бразилец одержал четыре победы в UFC.

