Світоліна виграла турнір у Римі та повернеться у топ-7 WTA

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру WTA 1000 у Римі. У фіналі українка здолала четверту ракетку світу Корі Гауфф із США.

Про перемогу Світоліної з рахунком 6:4, 6:7, 6:2 повідомив портал Новини.LIVE.

Світоліна втретє виграла турнір у Римі

Фінал тривав 2 години 52 хвилини. За цей час українка двічі подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала шість із 15 брейк-пойнтів.

Для Світоліної це вже 20-й титул у кар’єрі на рівні WTA. Особливо успішно тенісистка виступає на ґрунтовому покритті — українка перемогла у всіх восьми фіналах, у яких брала участь на цьому типі корту.

Читайте також:

У Римі Світоліна тріумфувала вже втретє в кар’єрі. Раніше вона ставала чемпіонкою турніру у 2017 та 2018 роках.

У нинішньому сезоні Світоліна вже втретє обіграла Гауфф. До цього українка перемагала американку на Australian Open та турнірі в Дубаї. Загалом тенісистки вже провели шість очних матчів, і тепер перевага українки становить 4:2.

Перемога в Римі дозволить Світоліній піднятися на сьоме місце у світовому рейтингу WTA. Це повторення найкращого результату українки після повернення у тур після народження доньки у 2023 році.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про очікування київського "Динамо" в кінці сезону.

Також Новини.LIVE повідомляв про одного із лідерів збірної України, що залишився без броні через затягнуту ситуацію з новим контрактом.